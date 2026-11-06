La Chine bloque la cession de la robotique d'ABB à SoftBank

Pékin a interdit l'acquisition de la division robotique du suisse ABB, valorisée 5,38 MdsUSD, par le japonais SoftBank. La décision intervient alors que l'autorité chinoise de la concurrence avait déjà donné son accord.

ABB a annoncé jeudi avoir été informé par SoftBank que l'Office du mécanisme de travail pour l'examen de la sécurité des investissements étrangers en Chine avait interdit l'opération. Les deux groupes se disent "en dialogue étroit" et travaillent de façon constructive sur la transaction.

L'accord avait été signé en octobre 2025, pour une valeur d'entreprise de 5,38 MdsUSD, soit 4,39 MdsCHF. La finalisation était attendue entre le milieu et la fin de 2026, et la Commission européenne avait déjà donné son feu vert.

Le blocage ne vient donc pas du droit de la concurrence. "C'est inattendu, d'autant plus que la transaction avait déjà obtenu le feu vert du gendarme chinois de la concurrence", commente Florian Sager, de la Banque cantonale de Zurich.

Selon le Financial Times, qui a révélé l'information, les autorités chinoises redoutent que des données issues de la production robotique ne soient transférées à l'étranger et utilisées pour entraîner des modèles d'intelligence artificielle, notamment ceux d'OpenAI, dont SoftBank est un actionnaire important. La question du maintien de la propriété intellectuelle en Chine est un sujet central.

S'y ajoute un facteur diplomatique. Pékin verrait d'un mauvais oeil qu'une entreprise japonaise prenne le contrôle de cette technologie, dans un contexte de tensions avec Tokyo. Pour rappel, la Première ministre japonaise Sanae Takaichi a déclaré que les Forces japonaises d'autodéfense pourraient être déployées sur Taïwan en cas d'offensive de la Chine. Pekin a ensuite restreint ses exportations de minerais critiques vers le Japon.

La Chine est le premier marché de la robotique d'ABB, avec environ 30% de l'activité de la division. Plus de 90% des robots destinés aux clients chinois y sont fabriqués, et le siège mondial de l'activité se trouve à Shanghai, où le groupe exploite depuis 2022 une usine représentant 150 MUSD d'investissement.

ABB destinait le produit de cette cession à des acquisitions, et le groupe a annoncé mi-juillet le rachat du britannique Rotork, spécialiste des solutions de régulation de débit, pour près de 5,5 MdsUSD. Soit presque exactement le montant que SoftBank devait lui verser.

Il s'agit de la deuxième grande opération bloquée par la Chine cette année, après l'ordre donné en avril à Meta Platforms de défaire son acquisition de la start-up d'intelligence artificielle Manus, pour plus de 2 MdsUSD.