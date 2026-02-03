La Chine avertit le Panama qu'il devra payer un "lourd tribut" après l'annulation du contrat de CK Hutchison

La Chine a averti mardi le Panama qu'il y aurait de "lourds prix" à payer après qu' une décision de justice a annulé le contrat de CK Hutchison 0001.HK , basé à Hong Kong, pour l'exploitation de deux ports sur le canal de Panama.

Le bureau chinois des affaires de Hong Kong et de Macao a qualifié la décision de la Cour suprême du Panama d'"absurde", de "honteuse et pathétique" et s'est engagé à défendre les intérêts des entreprises chinoises.

La décision de justice de la semaine dernière a annulé un contrat clé que la Panama Ports Company, filiale de CK Hutchison, détient depuis les années 1990 pour l'exploitation des terminaux à conteneurs aux entrées pacifique et atlantique du canal.

La décision juridique, qui a invoqué des violations de la constitution et des préoccupations concernant l'intérêt public, a été considérée comme une victoire pour Washington dans le contexte de l'intensification de la rivalité entre les États-Unis et la Chine pour le contrôle des routes commerciales mondiales.

La décision menace de perturber le projet de vente par le conglomérat de Hong Kong, pour un montant de 23 milliards de dollars , de 43 ports dans 23 pays, dont les deux du canal de Panama, à un consortium dirigé par BlackRock BLK.N et Mediterranean Shipping Company.

"La décision a ignoré les faits, a rompu la confiance et a gravement porté atteinte aux droits et intérêts légitimes des entreprises de Hong Kong (Chine)", a déclaré le Bureau des affaires de Hong Kong et de Macao sur son compte de médias sociaux.

"La Chine dispose de suffisamment de moyens et d'outils, ainsi que d'une force et d'une capacité suffisantes pour défendre un ordre économique et commercial international juste et équitable", a ajouté le bureau.

Si les autorités panaméennes "insistent pour faire ce qu'elles veulent ... , elles paieront certainement un lourd tribut politique et économique", a-t-il ajouté.

La décision du tribunal a été saluée par les autorités américaines. John Moolenaar, président de la commission spéciale de la Chambre des représentants sur la Chine, l'a qualifiée de "victoire pour l'Amérique".

Sans nommer les États-Unis dans le communiqué, le bureau chinois a déclaré qu'"un certain pays a (...) utilisé des tactiques d'intimidation pour forcer d'autres pays à obéir à leur volonté" et que le Panamaavait "volontairement succombé" à la puissance hégémonique.

Le président américain Donald Trump, qui avait initialement célébré le projet de vente des ports pour 23 milliards de dollars, a appelé les États-Unis à " reprendre " le canal de Panama face à l'influence chinoise.

La filiale de CK Hutchison a déclaré la semaine dernière que la décision était incompatible avec le cadre juridique qui lui avait permis d'exploiter les ports.