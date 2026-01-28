 Aller au contenu principal
La Chine autorise ByteDance, Alibaba et Tencent à acheter les puces H200 de Nvidia-sources
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 11:31

La Chine a donné son feu vert à trois de ses plus grandes entreprises technologiques pour acheter les puces d'intelligence artificielle (IA) H200 de Nvidia NVDA.O , ont déclaré à Reuters quatre sources proches du dossier, marquant un changement de position alors que Pékin cherche à concilier ses besoins en IA avec le développement de l’industrie nationale.

ByteDance, Alibaba 9988.HK et Tencent 0700.HK ont été autorisés à acheter plus de 400.000 puces H200 au total, tandis que d’autres entreprises ont rejoint la file d’attente pour des autorisations ultérieures, ont précisé les source sous couvert d'anonymat.

Le gouvernement chinois n'accorde ses autorisations qu'à certaines conditions et les sources ont déclaré que celles-ci étaient encore en cours d'élaboration.

Une cinquième source a déclaré que les licences étaient trop restrictives et que les clients n’avaient pas encore transformé les autorisations en bons de commande.

Les autorisations réglementaires ont été accordées lors de la visite du directeur général de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang, en Chine cette semaine, selon l'une des sources.

Les ministères chinois de l’Industrie et du Commerce ainsi que Nvidia n’avaient pas encore répondu aux demandes de commentaire au moment de la publication, et ByteDance, Alibaba et Tencent n’ont pas non plus fait de commentaire.

La deuxième puce d'IA H200 est devenue un point de tension majeur entre les États-Unis et la Chine, Pékin retardant les importations malgré la forte demande et l’autorisation américaine.

Ces dernières semaines, il n'était pas certain que Pékin donne son accord, le gouvernement souhaitant trouver un équilibre entre la satisfaction de la demande intérieure croissante de puces d'IA avancées et le développement de l'industrie nationale des semi-conducteurs.

Les autorités douanières chinoises ont indiqué à leurs agents que les puces H200 n'étaient pas autorisées à entrer en Chine, comme l'a rapporté Reuters au début du mois.

Mais les entreprises technologiques chinoises ont passé des commandes pour plus de deux millions de puces H200, dépassant de loin les stocks disponibles de Nvidia, a rapporté Reuters le mois dernier.

Reuters avait rapporté précédemment que Pékin pourrait exiger que les entreprises achètent un certain quota de puces nationales et n’achètent des puces H200 qu’en cas de besoin.

(Reportage Reuters, version française Elena Smirnova, édité par Kate Entringer)

