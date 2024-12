La Chine, au centre de l’attention des investisseurs

Amundi

Légère accélération de l'IPC américain, révision à la baisse des prévisions de croissance de la BCE, incertitude politique en Corée… Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

Les investisseurs étaient dans l'attente de signes d'assouplissement de la part des décideurs politiques chinois. Fin septembre, les autorités chinoises ont commencé à communiquer en ce sens, entraînant ainsi un rebond des actions chinoises, qui ont ensuite évolué dans une fourchette étroite. La semaine dernière, les décideurs politiques chinois ont clairement indiqué qu'ils se positionnent en faveur de la croissance et qu'ils sont prêts à procéder à un assouplissement important, dans un contexte d'incertitude croissante de la politique commerciale des États-Unis.

Lors de la conférence économique centrale annuelle, il a été décidé que la priorité pour 2025 serait de stimuler la consommation et d'améliorer le rendement des investissements, en augmentant les dépenses budgétaires et en renforçant l'assouplissement monétaire. Le gouvernement s'est engagé à renforcer le programme de renouvellement des équipements et de reprise des biens de consommation pour les ménages et à stabiliser les marchés de l'immobilier et des actions, tout en continuant à investir dans des projets stratégiques nationaux.

