La Chine approuve un premier lot d'importations de puces Nvidia H200, selon certaines sources

La Chine approuve l'importation de plusieurs centaines de milliers de puces H200

Selon certaines sources, le premier lot sera principalement destiné à trois grandes entreprises de l'internet

La Chine a approuvé son premier lot d'importations de puces d'intelligence artificielle Nvidia H200, ont déclaré à Reuters trois personnes au fait du dossier, marquant un changement de position alors que Pékin cherche à équilibrer ses besoins en matière d'intelligence artificielle tout en stimulant le développement national.

ByteDance, Alibaba 9988.HK et Tencent 0700.HK ont reçu l'autorisation d'acheter plus de 400 000 puces H200 au total, et d'autres entreprises font désormais la queue pour obtenir des autorisations ultérieures, ont déclaré deux des sources, qui ont parlé sous le couvert de l'anonymat.

L'autorisation a été accordée lors de la visite du directeur général de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang, en Chine cette semaine, ont précisé les sources.

Les ministères chinois de l'industrie et du commerce ainsi que Nvidia n'avaient pas encore répondu aux demandes de commentaires au moment de la publication. ByteDance, Alibaba et Tencent n'ont pas non plus répondu.

Le H200, la deuxième puce d'IA la plus puissante de Nvidia, est devenu un point d'ignition majeur dans les relations entre les États-Unis et la Chine. Malgré la forte demande des entreprises chinoises et l'approbation des exportations par les États-Unis, l'hésitation de Pékin à autoriser les importations a été le principal obstacle aux livraisons.

Au début du mois, les États-Unis ont officiellement autorisé Nvidia à vendre le H200 à la Chine, où l'entreprise constate une forte demande. Toutefois, ce sont les autorités chinoises qui ont le dernier mot quant à l'autorisation de livraison.

Ces dernières semaines, il n'était pas certain que Pékin donne son accord, le gouvernement souhaitant trouver un équilibre entre la satisfaction de la demande intérieure croissante de puces d'IA avancées et le développement de l'industrie nationale des semi-conducteurs.

Les autorités douanières chinoises ont indiqué aux agents que les puces H200 n'étaient pas autorisées à entrer en Chine, comme l'a rapporté Reuters au début du mois.

Mais les entreprises technologiques chinoises ont passé des commandes pour plus de deux millions de puces H200, dépassant de loin les stocks disponibles de Nvidia, a rapporté Reuters le mois dernier.

On ne sait toujours pas combien d'entreprises supplémentaires recevront l'approbation dans les lots suivants, ni quels sont les critères utilisés par Pékin pour déterminer l'éligibilité.

Jensen Huang est arrivé vendredi dernier à Shanghai pour les célébrations annuelles de routine avec les employés de Nvidia en Chine et s'est depuis rendu à Pékin et dans d'autres villes, a rapporté Reuters la semaine dernière.

ACTE D'EQUILIBRE

Les approbations de H200 suggèrent que Pékin donne la priorité aux besoins des grandes entreprises chinoises de l'internet, qui dépensent des milliards de dollars pour construire les centres de données nécessaires au développement de services d'IA et pour concurrencer les rivaux américains, y compris OpenAI.

Si les entreprises chinoises telles que Huawei disposent désormais de produits qui rivalisent avec les performances de la puce H20 de Nvidia, qui était auparavant la puce d'IA la plus avancée qu'elle était autorisée à vendre en Chine, elles sont encore loin de la puce H200.

La puce H200 est environ six fois plus performante que la puce H20 de Nvidia.

Pékin a toutefois envisagé d'exiger des entreprises qu'elles achètent un certain quota de puces nationales comme condition pour recevoir l'autorisation d'importer des semi-conducteurs étrangers, a rapporté Reuters précédemment.