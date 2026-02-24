La Chine affirme qu'elle préservera les droits et les intérêts de CK Hutchison à la suite de la prise de contrôle ordonnée par le tribunal de Panama

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Chine sauvegardera résolument les droits et intérêts légitimes des entreprises concernées, a déclaré son ministère des Affaires étrangères mardi, après que le Panama a officiellement annulé les contrats portuaires de CK Hutchison 0001.HK .

Le conglomérat de Hong Kong a déclaré mardi que les autorités panaméennes avaient menacé ses employés de poursuites pénales s'ils bravaient les ordres de quitter deux ports stratégiques près du canal de Panama, après que le pays a finalisé l'annulation juridique des concessions pour les terminaux de Balboa et Cristobal.

Ces ports sont au centre d'une bataille juridique qui a opposé Pékin et Washington.