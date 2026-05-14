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La Chine a accepté d'acheter 200 avions Boeing, dit Trump
information fournie par Reuters 14/05/2026 à 19:13

(Actualisé avec détails)

La Chine a accepté de commander 200 avions Boeing BA.N , a déclaré le président américain Donald Trump dans un extrait d'interview diffusé jeudi sur la chaîne Fox News.

Peu de détails ont émergé de l'interview mais l'action Boeing BA.N perdait près de 5% à la suite de la diffusion de l'extrait.

Le nombre d'appareils est bien plus bas que ce qui avait filtré dans la presse, qui faisait état d'une commande de 500 avions ou plus de la part de la Chine.

Boeing n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaires. La Maison blanche n'a pas répondu à une demande visant à savoir si Donald Trump faisait référence à l'ensemble de la commande passée auprès de Boeing ou uniquement aux avions à fuselage étroit ou large.

Le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent avait précédemment déclaré qu'il s'attendait à une annonce concernant une importante commande d'appareils Boeing lors de la visite de Donald Trump à Pékin, au cours de laquelle il s'est entretenu avec le dirigeant chinois Xi Jinping.

"Il a accepté une chose aujourd’hui : il va commander 200 avions (…) Boeing en voulait 150, ils en ont obtenu 200", a déclaré Donald Trump, selon Fox News.

(Rédigé par David Ljunggren ; version française Coralie Lamarque, édité par Zhifan Liu)

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    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations issues d'une interview de Fox News, des détails sur les actions ... Lire la suite

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