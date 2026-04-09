La Chambre des représentants des États-Unis se prononcera la semaine prochaine sur un projet de loi relatif à la sécurité aérienne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails et d'éléments de contexte aux paragraphes 3 à 8) par David Shepardson

La Chambre des représentants des États-Unis s'apprête à voter la semaine prochaine sur un vaste projet de réforme de la sécurité aérienne visant à répondre aux dizaines de recommandations émises après la collision, en janvier 2025, d'un avion régional d'American Airlines AAL.O et d'un hélicoptère Black Hawk de l'armée américaine, qui a fait 67 morts.

Le 26 mars, deux commissions de la Chambre des représentants ont voté à l'unanimité sur la législation visant à exiger l'installation de technologies de prévention des collisions sur tous les avions militaires d'ici 2031, à l'exception des chasseurs, des bombardiers et des drones, et à établir des exigences pour l'équipement de technologies de réduction des collisions pour les avions et les hélicoptères civils.

Le projet de loi, qui devrait être examiné dans le cadre de la procédure accélérée de la Chambre des représentants, qui requiert l'approbation des deux tiers, s'attaque également aux lacunes de la culture de sécurité de l'administration fédérale de l'aviation, améliore la formation et les procédures de contrôle du trafic aérien et renforce la sécurité de l'espace aérien autour de l'aéroport national de Reagan Washington, où la collision mortelle s'est produite.

Le projet de loi prévoit une révision de la fréquence des vols à Reagan, qui possède la piste la plus fréquentée du pays, afin de déterminer s'il est possible de gérer le trafic actuel.

La Chambre des représentants n'a pas réussi à adopter un autre projet de loi sur l'aviation en février, après que le Pentagone eut retiré son soutien et malgré les appels des législateurs et des familles des victimes de la collision avec l'avion d'American Airlines, la pire catastrophe aérienne aux États-Unis depuis 2001.

La loi ROTOR a été adoptée à l'unanimité par le Sénat en décembre, mais elle avait besoin d'une majorité des deux tiers à la Chambre pour être adoptée selon les règles de la procédure accélérée et il lui a manqué une voix.

Si la Chambre adopte la loi ALERT, la Chambre et le Sénat se réuniront probablement pour éliminer les différences entre les deux projets de loi avant qu'une mesure ne devienne une loi.

La présidente du National Transportation Safety Board (NTSB), Jennifer Homendy, a déclaré que le projet de loi ALERT tenait compte des 50 recommandations proposées après la collision aérienne de 2025 et que toute législation finale devait également en tenir compte. "Toute autre mesure irait à l'encontre de la sécurité aérienne et déshonorerait les vies des 67 personnes décédées le 29 janvier 2025 et de leurs familles qui se sont battues sans relâche pour faire évoluer la sécurité", a déclaré Mme Homendy à l'agence Reuters.