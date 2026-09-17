La Chambre des représentants américaine adopte un premier projet de loi visant à faire face aux répercussions économiques de l'essor des centres de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Un projet de loi de la Chambre des représentants aborde la question des coûts énergétiques liés aux centres de données à l'approche des élections de mi-mandat de novembre

* Les élus des deux partis sont confrontés à une opposition croissante de leurs électeurs vis-à-vis des centres de données

* Les détracteurs estiment que les mesures de protection prévues par le projet de loi sont trop faibles

(Ajout de citations du député républicain Van Orden et de l'association de défense des consommateurs Public Citizen aux paragraphes 7 à 11)

par Nichola Groom et Nolan D. McCaskill

La Chambre des représentants des États-Unis a adopté mercredi un projet de loi visant à protéger les ménages contre les hausses des coûts d’électricité liées à l’expansion des centres de données. C’est la première fois que la Chambre fait avancer une législation traitant directement des préoccupations économiques liées à la croissance de ce secteur.

La Chambre, à majorité républicaine, a voté par 417 voix contre 3 en faveur du "Ratepayer Protection Act", qui obligerait les régulateurs des services publics des États à examiner si les grands consommateurs d’électricité, y compris les centres de données, devraient supporter les coûts supplémentaires liés aux infrastructures électriques construites pour les desservir.

Ce vote met en évidence la complexité des enjeux politiques entourant l’essor des centres de données.

Le président Donald Trump soutient fermement le développement des centres de données, qu’il considère comme essentiel pour assurer le leadership en matière d’intelligence artificielle. En début de semaine, il a déclaré que les centres de données enrichissaient les citoyens et les États , les qualifiant de "pétrole des 20 à 25 prochaines années".

Dans le même temps, les législateurs des deux partis sont confrontés aux inquiétudes croissantes de leurs électeurs face à la hausse des coûts d’électricité liée à la demande énergétique en forte augmentation de ce secteur. Seuls 11 % des Américains seraient favorables à la construction d’un centre de données dédié à l’IA dans leur commune, selon un sondage de l’université du Massachusetts à Amherst publié cette semaine.

Les dirigeants républicains de la Chambre des représentants ont fait adopter le projet de loi avant que les élus ne quittent Washington en vue des élections de mi-mandat du 3 novembre.

Le député américain Derrick Van Orden, un républicain du Wisconsin briguant un nouveau mandat dans une circonscription très disputée, a déclaré que l’adoption de ce projet de loi renforçait son bilan alors qu’il entame la dernière ligne droite de sa campagne.

M. Van Orden a expliqué qu’il travaillait depuis des mois avec le ministère de la Défense pour construire des centres de données sur des bases militaires, tandis que son adversaire démocrate, Rebecca Cooke, a appelé à un moratoire.

"Le Parti communiste chinois comprend que celui qui remportera la guerre de l’IA gagnera la prochaine guerre ou l’empêchera", a-t-il déclaré. "Les Chinois ne vont pas abandonner. Nous devons donc agir de manière responsable, ce qui apaisera toutes ces préoccupations très, très légitimes."

L’association à but non lucratif de défense des droits des consommateurs Public Citizen a estimé que cette législation n’allait pas assez loin pour protéger les Américains.

"La loi sur la protection des contribuables (Ratepayer Protection Act) n’a qu’une capacité très limitée à protéger réellement les consommateurs contre la hausse des tarifs des services publics, car elle se contente de demander aux États d’“envisager” d’exiger des centres de données qu’ils prennent en charge certains coûts d’interconnexion au réseau", a déclaré Tyson Slocum, directeur du programme énergétique de l’association, dans un communiqué. "Si une obligation fédérale imposant aux États d’envisager une telle mesure offre aux défenseurs des consommateurs l’occasion de faire pression en faveur de protections, il existe une multitude d’autres impacts des centres de données sur les consommateurs et les communautés qui ne sont pas abordés dans ce projet de loi."

Le député américain Robert Garcia, un démocrate californien, a déclaré avant le vote que cette mesure bénéficierait d’un soutien important de la part des élus qui espèrent que d’autres réformes suivront.

"De toute évidence, ils essaient de prendre les devants sur la question des centres de données, mais la réalité est qu’ils n’ont en fait rien fait à ce sujet", a-t-il déclaré à propos des républicains de la Chambre des représentants. "Je pense qu’une grande partie de leur électorat de base est vraiment en colère. Il faut mettre en place de véritables protections pour les citoyens, et ce n’est pas le cas ici."