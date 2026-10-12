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La Chambre basse des Philippines adopte un projet de loi visant à restreindre l'accès des mineurs aux réseaux sociaux
information fournie par Reuters 12/10/2026 à 12:20

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(relecture, ajout de précisions tout au long du texte)

* Des projets de loi distincts ont été adoptés par la Chambre des représentants et le Sénat philippin

* Les récentes fusillades dans des établissements scolaires relancent le débat sur les dangers des réseaux sociaux

* Les projets de loi doivent être harmonisés avant d’être approuvés par le président

par Nestor Corrales et Mikhail Flores

Lundi, les Philippines ont franchi une nouvelle étape vers la restriction de l'utilisation des réseaux sociaux par les mineurs après que la Chambre basse du Parlement a approuvé une mesure interdisant l'accès à ces plateformes aux enfants de moins de 13 ans.

Les Philippines sont le dernier pays en date, après la Grèce, le Portugal, l’Australie, la Malaisie et l’Indonésie , à tenter de limiter l’utilisation des réseaux sociaux par les mineurs, , alors que les inquiétudes grandissent quant à leurs effets sur la santé et la sécurité des enfants.

La Chambre des représentants s’est prononcée à une écrasante majorité en faveur de la limitation de l’accès des mineurs aux plateformes de réseaux sociaux, dans la foulée de l’adoption récente par le Sénat d’un projet de loi similaire.

Les deux chambres devront désormais harmoniser leurs projets de loi avant de soumettre un texte final à l’approbation du président.

Cette avancée législative fait suite à trois fusillades dans des établissements scolaires survenues depuis juin aux Philippines, qui ont relancé le débat sur l’accès des enfants aux réseaux sociaux et aux contenus en ligne.

Le mois dernier, un adolescent de 16 ans a abattu au moins deux de ses camarades de classe avant de retourner l’arme contre lui, tandis qu’en août, un élève avait diffusé en direct la scène où il abattait un camarade de classe avant de mettre fin à ses jours.

Les actes de violence par arme à feu dans les établissements scolaires étaient jusqu’alors rares aux Philippines.

Le président Ferdinand Marcos Jr a déclaré dimanche qu’il avait étudié le projet de loi adopté par le Sénat et qu’une interdiction générale des réseaux sociaux pourrait pousser les enfants à dissimuler leurs activités en ligne, les rendant ainsi vulnérables au grooming et aux abus.

La version du Sénat est plus stricte que le projet approuvé par la Chambre basse et interdit à toute personne de moins de 18 ans de créer des comptes sur les réseaux sociaux.

TikTok, Alphabet GOOGL.O (propriétaire de YouTube) et Meta Platforms META.O (propriétaire de Facebook et d’Instagram) n’ont pas immédiatement répondu aux demandes distinctes de commentaires concernant l’adoption du projet de loi par la Chambre des représentants des Philippines.

La Malaisie voisine a commencé en juin à interdire aux moins de 16 ans de créer des comptes sur les réseaux sociaux, lesquels sont tenus de vérifier l’âge des utilisateurs à l’aide de documents officiels délivrés par le gouvernement.

La Malaisie a donné aux plateformes sociales jusqu’en janvier 2027 pour mettre en œuvre cette mesure.

L’Indonésie a publié en mars un règlement exigeant des entreprises de réseaux sociaux dont les plateformes sont jugées à haut risque qu’elles désactivent les comptes appartenant à des enfants de moins de 16 ans; parmi celles-ci figuraient jusqu’à présent X, Instagram et la plateforme de jeux vidéo Roblox.

La semaine dernière, TikTok avait désactivé environ 9 millions de comptes appartenant à des enfants de moins de 16 ans en Indonésie, tandis que Meta avait bloqué 85.000 comptes Instagram et 99.000 comptes Facebook.

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