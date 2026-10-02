La chaîne néerlandaise d'optique Hans Anders suspend la vente des lunettes Meta, invoquant des préoccupations liées à la vie privée

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L'une des plus grandes chaînes néerlandaises de vente au détail de lunettes a annoncé vendredi avoir suspendu la commercialisation des lunettes connectées Ray-Ban de Meta META.O aux Pays-Bas et en Belgique, en raison des inquiétudes croissantes liées à la protection de la vie privée. Il s'agit de l'une des premières mesures de ce type prises par un distributeur.

“Cette décision fait suite au débat public et politique en cours autour des lunettes connectées et aux questions soulevées quant aux conditions dans lesquelles cette technologie peut être utilisée”, a déclaré un porte-parole de la chaîne Hans Anders.

La polémique grandissante aux Pays-Bas concernant ces lunettes reflète une réaction hostile plus générale à l’encontre des lunettes connectées équipées de caméras.

Au Royaume-Uni, la chaîne de pubs Wetherspoon a restreint l’utilisation des lunettes de Meta en raison de craintes liées à des enregistrements clandestins, tandis que Meta et Luxottica font l’objet d’un procès aux États-Unis, dans lequel il est allégué que des vidéos capturées par ces lunettes ont été visionnées par des annotateurs humains à l’insu des personnes filmées.

Un porte-parole de Meta a indiqué que l’entreprise continuait à développer ces lunettes très prisées. “Chaque paire équipée d’une caméra dispose d’un voyant lumineux à l’avant qui clignote lorsque vous prenez une photo ou enregistrez une vidéo — il ne peut pas être désactivé, et la caméra est désactivée si quelqu’un la recouvre ou la manipule”, a-t-il précisé.

Aux Pays-Bas, l’autorité de régulation de la protection de la vie privée (AP) a averti le mois dernier que les vidéos réalisées avec des lunettes connectées montrant des personnes identifiables ne peuvent généralement pas être partagées ou publiées sans leur autorisation, ce qui serait difficile à obtenir dans un lieu public.

L’association de défense des consommateurs Consumentenbond a déclaré cette semaine qu’elle poursuivrait Meta en justice si l’entreprise ne modifiait pas ses lunettes pour se conformer à la législation sur la protection de la vie privée.

Vendredi, Offlimits, une association de lutte contre les abus en ligne, a également exhorté Meta et EssilorLuxottica

ESLX.PA , propriétaire de Ray-Ban, à retirer volontairement ces lunettes de la vente jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée pour empêcher tout enregistrement à l’insu des personnes concernées.

EssilorLuxottica n’a pas pu être jointe immédiatement pour commenter cette affaire.

Hans Anders est une filiale de Nexeye, qui appartient à la société de capital-investissement KKR KKR.N . Nexeye exploite 776 magasins aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, en Autriche et en Suède. Elle ne commercialise pas ces lunettes dans ces trois derniers pays.