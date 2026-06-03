La chaîne hôtelière espagnole Meliá se retire de Cuba en raison de tensions économiques et géopolitiques

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Le groupe hôtelier espagnol Meliá

MEL.MC a annoncé mercredi qu'il cesserait immédiatement la gestion, la commercialisation et la fourniture de services liés à sa marque pour 15 hôtels à Cuba, invoquant la détérioration de la situation géopolitique, juridique et économique de l'île.

Cette décision intervient alors que l'administration du président américain Donald Trump intensifie la pression sur Cuba, en recourant à un blocus pétrolier et à des sanctions plus strictes dans le but de priver le pays de ressources et de forcer un changement de gouvernement.

Meliá, l'un des plus grands opérateurs hôteliers étrangers à Cuba, est très présent sur l'île depuis 1990. La société a déclaré avoir informé les propriétaires des hôtels de sa décision le 26 mai, confirmation ayant été donnée mercredi. Les hôtels étaient gérés par sa filiale portugaise Ilha Bela Gestao E Turismo.

Dans un document réglementaire, la société a déclaré que ce retrait était motivé par « une combinaison de circonstances imprévues » indépendantes de la volonté d’Ilha Bela, qui avaient considérablement affecté la viabilité, la légalité et la sécurité de la poursuite des activités.

Cuba est l'un des plus grands marchés de Meliá en nombre d'hôtels, mais sa contribution financière à la société s'est fortement affaiblie, le secteur touristique de l'île ayant été frappé par des pénuries d'électricité et une baisse de la demande touristique. La société a déclaré que la plupart des hôtels étaient déjà fermés ou inactifs.

Ilha Bela travaille actuellement à un retrait ordonné de ces établissements et met en place des mesures pour tenir les fournisseurs et les clients informés, a-t-elle précisé.