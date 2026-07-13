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La chaîne de supermarchés britannique Morrisons serait en pourparlers pour un accord portant sur ses magasins d'une valeur de 803 millions de dollars, selon Sky News
information fournie par Reuters 13/07/2026 à 13:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tirées du rapport et du contexte)

Le groupe britannique de supermarchés Morrisons est en pourparlers avec plusieurs parties, dont la société américaine Realty Income O.N , en vue d’une transaction immobilière de 600 millions de livres sterling (802,98 millions de dollars), a rapporté lundi Sky News, citant des sources du secteur.

* Selon Sky, cette opération ne devrait pas prendre la forme d’une opération classique de cession-bail, mais pourrait plutôt impliquer un financement lié à un portefeuille de magasins du distributeur.

* La chaîne de supermarchés avait précédemment fait appel au cabinet de conseil immobilier CBRE CBRE.N pour évaluer les possibilités de lever jusqu’à 1 milliard de livres sterling en s’appuyant sur une partie de son portefeuille de magasins en pleine propriété, avait rapporté Sky en février.

* Le sixième plus grand distributeur alimentaire britannique s’est attaché à rationaliser ses opérations alors qu’il est confronté à un secteur de la grande distribution national de plus en plus concurrentiel et à une baisse des dépenses de consommation dans un contexte de hausse des prix de l’énergie liée au conflit entre les États-Unis et l’Iran .

* La chaîne, détenue par la société américaine de capital-investissement Clayton, Dubilier & Rice, est à la traîne par rapport à ses concurrents Tesco TSCO.L et Sainsbury's

SBRY.L , ainsi qu’au discounter Lidl, qui l’a récemment dépassée pour devenir le cinquième plus grand distributeur alimentaire britannique, selon les données du secteur .

* Morrisons, Realty Income et CBRE n'ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

(1 dollar = 0,7472 livre sterling)

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