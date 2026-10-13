La chaîne de supermarchés américaine Albertsons suspend ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice dans le cadre d'un réexamen de ses activités

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Albertsons ACI.N a retiré mardi ses prévisions pour l'exercice 2026 alors que le distributeur alimentaire réexamine sa stratégie, sa structure de coûts et son portefeuille d'activités dans le cadre d'un plan de redressement.

L'entreprise est confrontée à une prudence accrue des consommateurs dans leurs dépenses, en particulier chez les ménages à faibles revenus,alors que les prix des denrées alimentaires et du carburant grimpent, ainsi qu'à une concurrence acharnée de la part des grandes surfaces, notamment Walmart WMT.O , des chaînes de magasins discount et des marques de distributeur.

« Nous lançons un examen complet de nos activités afin d’accélérer l’amélioration des performances d’Albertsons et de nous attaquer avec encore plus de détermination à une structure de coûts que nous ne pouvons plus nous permettre », a déclaré mardi la directrice générale Susan Morris.

La société a indiqué que cette analyse sera achevée d’ici le quatrième trimestre se terminant en février 2027 et qu’elle comptait présenter un « nouveau cadre financier » ainsi qu’un plan de redressement complet lors de la conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre.

Mardi, l’action a reculé de 3% en pré-ouverture. Elle a perdu 27% depuis le début de l’année.

En juillet, Albertsons avait présenté ses projets visant à élargir son offre de marques de distributeur, à améliorer son commerce en ligne, à restructurer ses 11 divisions en quatre régions et à centraliser la gestion des produits , dans le but de s’adapter à la tendance des clients à se tourner vers des produits moins chers.

À l’époque, la société avait également revu à la baisse ses objectifs annuels, ce qui avait entraîné une chute de près de 15% du cours de l’action.

Albertsons avait prévu pour l’exercice 2026 un bénéfice par action ajusté compris entre 1,75 et 1,85 dollar et avait indiqué s’attendre à une baisse des ventes à périmètre constant comprise entre 0,5% et 1,5%.

Le distributeur alimentaire a également annoncé mardi que ses ventes à magasins comparables avaient reculé de 0,8% au deuxième trimestre.

Il a toutefois affiché un bénéfice ajusté de 36 centimes par action au deuxième trimestre, dépassant les estimations de 33 centimes par action, selon les données compilées par LSEG.