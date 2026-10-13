La chaîne de supermarchés américaine Albertsons retire ses prévisions annuelles et accélère ses efforts de redressement

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* Albertsons suspend ses prévisions pour l'exercice 2026 dans le cadre d'un plan de redressement

* La directrice générale annonce que l'enseigne va accélérer la réduction des coûts, baisser ses prix et se retirer des zones peu performantes

* Le bénéfice du deuxième trimestre dépasse les estimations, mais le chiffre d'affaires à périmètre constant recule

(Mise à jour des cours de l'action, ajout d'un commentaire issu de la conférence téléphonique sur les résultats et d'un commentaire d'analyste)

par Sanskriti Shekhar

Albertsons ACI.N a retiré mardi ses prévisions pour l’exercice 2026, alors que l’enseigne de distribution alimentaire a lancé un vaste plan de redressement visant à réduire ses coûts, à baisser ses prix et à inverser la tendance à la baisse de ses ventes.

L’entreprise est confrontée à la prudence des consommateurs, en particulier des ménages à faibles revenus, alors que les coûts de l’alimentation et du carburant grimpent, ainsi qu’à des pertes de parts de marché au profit des grandes surfaces , notamment Walmart WMT.O , des chaînes de magasins discount et des marques de distributeur.

Cette révision s’inscrit dans le prolongement d’une restructuration annoncée en juillet et devrait s’achever au cours du quatrième trimestre se terminant en février 2027 .

Albertsons prévoit de présenter de nouveaux objectifs financiers à court et à long terme, ainsi qu’un « plan de redressement complet », lors de la présentation de ses résultats du quatrième trimestre.

La présidente exécutive Meg Whitman a déclaré que les tendances en matière de parts de marché d’Albertsons étaient à la traîne et que, malgré des succès ponctuels dans l’ensemble de l’entreprise, la société n’enregistrait pas de résultats à la hauteur de la qualité de ses actifs.

«Nous devons redresser la barre», a déclaré Mme Whitman lors d’une conférence téléphonique post-résultats , ajoutant que le distributeur alimentaire devait agir plus rapidement pour réduire ses coûts et réinvestir une grande partie de ces économies afin debaisser les prix et d’améliorer l’expérience en magasin.

Mme Whitman, ancienne directrice générale d’eBay et de Hewlett-Packard, a été nommée présidente exécutive d’Albertsons le mois dernier à un poste nouvellement créé, destiné à aider le distributeur alimentaire à « affiner sa stratégie et renforcer sa mise en œuvre ».

La directrice générale Susan Morris a déclaré qu’Albertsons avait accumulé au fil du temps trop d’initiatives, de processus et de niveaux de complexité, ce qui ralentissait l’organisation et augmentait les coûts.

« Pour faire simple, nous ne sommes pas satisfaits des résultats ni de la trajectoire actuelle de notre entreprise », a-t-elle déclaré.

Cette initiative de redressement élargie intervient près de deux ans après l’échec du projet de fusion de 24,6 milliards de dollars entre Albertsons et Kroger KR.N , suite à la décision d’un tribunal fédéral de bloquer l’opération en décembre 2024 pour des raisons de concurrence. Albertsons a par la suite résilié l’accord.

Mardi, le cours de l’action a progressé de 2 % , effaçant ainsi les pertes enregistrées avant l’ouverture du marché. Il avait chuté de 27 % depuis le début de l’année à la clôture précédente.

En juillet, Albertsons avait présenté ses projets visant à élargir son offre de marques de distributeur et à améliorer son commerce en ligne, tout en restructurant ses 11 divisions en quatre régions et en centralisant la gestion des produits. Albertsons décrit désormais ces changements comme la première étape d’un redressement plus large.

« Nous allons nous retirer des secteurs qui affichent des performances insuffisantes », a déclaré Mme Morris mardi.

Albertsons avait revu à la baisse son objectif annuel au trimestre précédent, prévoyant pour l’exercice 2026 un bénéfice par action ajusté compris entre 1,75 et 1,85 dollar, et avait indiqué s’attendre à une baisse des ventes à périmètre constant comprise entre 0,5 % et 1,5 %.

Michael Gunther, analyste chez Consumer Edge, a indiqué que les données relatives aux cartes de crédit et de débit recueillies par son cabinet d’études montraient que « les supermarchés traditionnels, dont Albertsons, ont continué à perdre des parts de marché dans le secteur de l’alimentation au profit des enseignes spécialisées et des magasins discount ».

Le distributeur alimentaire a annoncé mardi que son chiffre d’affaires à périmètre constant au deuxième trimestre, clos le 12 septembre, avait reculé de 0,8 %.

Il a toutefois affiché un bénéfice ajusté de 36 centimes par action au deuxième trimestre, dépassant les estimations de 33 centimes par action, selon les données compilées par LSEG.