La chaîne de sandwichs Jersey Mike's en hausse après la publication de ses premiers résultats depuis son introduction en bourse

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9 septembre - ** L'action de Jersey Mike's Subs JMKE.N a progressé de 7,7 % mercredi, à 22,42 dollars, après la publication de ses résultats du premier trimestre depuis l'introduction en bourse en juillet de l'entreprise, soutenue par Blackstone BX.N .

** La chaîne de sandwichs avait annoncé plus tôt dans la journée que les ventes à magasins comparables du deuxième trimestre (SSS) avaient augmenté de 2,3 % en glissement annuel, principalement grâce à la croissance du nombre de transactions

** La société a indiqué que cette accélération s’était poursuivie au troisième trimestre, alors qu’elle cherche à élargir sa base de clients et à développer ses canaux numériques

** Elle prévoit une croissance des ventes à magasins comparables de 2,5 % à 3 % pour l’année, dont 3 % à 4 % pour le trimestre en cours

** Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires total a augmenté de 10 % en glissement annuel pour atteindre 208 millions de dollars, conformément aux estimations de LSEG; l’EBITDA ajusté a progressé de 7 millions de dollars par rapport à l’année précédente pour s’établir à 114 millions de dollars, alors que les analystes tablaient sur 112,6 millions de dollars

** TD Cowen, qui attribue la recommandation “acheter” à JMKE, a indiqué dans une note qu’il se disait encouragé par les prévisions supérieures aux attentes de la société pour le troisième trimestre et pour 2026, soulignant que le trimestre en cours s’achèvera prochainement, le 27 septembre

** L’action JMKE a ouvert à 21 dollars le 30 juillet après une introduction en bourse de 1 milliard de dollars, au prix de 23 dollars

** 21 analystes sur 25 attribuent à l’action la recommandation “achat fort” ou “achat”, tandis que 4 recommandent de “conserver”; l’objectif de cours médian est de 28 dollars