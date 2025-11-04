 Aller au contenu principal
La chaîne de restaurants Denny's va être privatisée pour un montant de 620 millions de dollars
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 00:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La chaîne de restaurants Denny's

DENN.O a annoncé lundi qu'elle serait rachetée par un groupe comprenant le propriétaire de TGI Fridays, TriArtisan Capital Advisors, dans le cadre d'une transaction de 620 millions de dollars, dette comprise.

Selon l'accord, le groupe, qui comprend également la société d'investissement Treville Capital et l'exploitant de restaurants Yadav Enterprises, offrirait aux actionnaires de Denny's 6,25 dollars par action en espèces pour chaque action détenue.

Le prix d'achat représente une prime de 52,1 % par rapport à la dernière clôture de l'action. Les actions de Denny's, connue pour son menu petit-déjeuner bon marché, ont bondi de près de 48 % après la clôture.

Cette opération est la dernière d'une vague de rachats de chaînes de restaurants par des fonds d'investissement privés au cours des dernières années, après l'acquisition de marques telles que la chaîne de sandwichs Subway et Dave's Hot Chicken.

En octobre, Reuters a rapporté, en citant des personnes familières avec le sujet, qu'Apollo Global Management avait soumis une nouvelle offre pour racheter la chaîne de pizzerias Papa John's privée.

L'accord entre Denny's et le groupe devrait être conclu au cours du premier trimestre 2026, après quoi les actions ordinaires de la société ne seront plus cotées au Nasdaq.

