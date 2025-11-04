 Aller au contenu principal
La chaîne de restaurants Denny's monte en flèche après une opération de privatisation de 620 millions de dollars
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 18:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** Les actions de la chaîne de restaurants Denny's DENN.O ont augmenté de 50,6 % à 6,19 $, leur niveau le plus élevé depuis février 2025

** Si les gains se maintiennent, l'action devrait connaître sa meilleure journée depuis mars 2003 ** La société a annoncé lundi qu'elle serait achetée par un groupe comprenant le propriétaire de TGI Fridays, TriArtisan Capital Advisors, dans le cadre d'une transaction de 620 millions de dollars en espèces, y compris la dette

** Les actions des restaurants à micro-capitalisation n'ont pas eu la faveur des investisseurs du marché public, ce qui a créé des opportunités pour les investisseurs du marché privé avec des horizons à plus long terme pour capitaliser" - Jake Bartlett de Truist Securities

** Selon l'accord, le groupe offrirait aux actionnaires de Denny's 6,25 $ par action en espèces, ce qui représente une prime de 52,1 % par rapport à la dernière clôture de Denny's lundi

** La société a déclaré que l'accord avec le groupe devrait être conclu au cours du premier trimestre 2026, après quoi ses actions ne seraient plus cotées sur le Nasdaq

**En incluant les mouvements de la séance, l'action a augmenté de près de 2 % depuis le début de l'année

Privatisation

Valeurs associées

DENNY'S
6,1600 USD NASDAQ +57,54%
