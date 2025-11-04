La chaîne de restaurants Cava revoit à la baisse ses prévisions de ventes, car les jeunes se désintéressent de la restauration

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Anshi Sancheti

La chaîne de restaurants méditerranéens Cava Group CAVA.N a réduit ses prévisions de croissance des ventes annuelles à magasins comparables pour la deuxième fois cette année, mardi, signalant un ralentissement de la demande de restauration, en particulier de la part des clients à faible revenu et des plus jeunes.

Les actions de la société basée à Washington, D.C., ont baissé de 4% après la cloche.

Cava s'attend maintenant à ce que les ventes annuelles des restaurants comparables augmentent de 3 % à 4 %, alors qu'elle prévoyait auparavant une hausse de 4 % à 6 %.

Les marques de restauration rapide telles que Chipotle Mexican Grill CMG.N et Cava ont mis en garde contre les pressions sur les marges et le ralentissement de la demande du segment crucial des consommateurs plus jeunes, à revenu faible ou moyen, qui réduisent leurs dépenses discrétionnaires.

La semaine dernière, les actions de Chipotle ont chuté après que la chaîne de burritos a réduit ses prévisions de ventes pour la troisième fois cette année, alors que les chaînes de restauration rapide telles que Burger King et Domino's Pizza

DPZ.N ont gagné en se concentrant sur des menus à prix avantageux.

Les clients âgés de 25 à 35 ans sont également sous pression et réduisent leurs dépenses en raison de la hausse du chômage, de la reprise du remboursement des prêts étudiants et de l'augmentation des loyers, a déclaré à Reuters la directrice financière de Cava, Tricia Tolivar.

La société a également abaissé sa prévision de marge bénéficiaire annuelle au niveau des restaurants à 24,4 %-24,8 %, contre 24,8 %-25,2 %.

"Au cours du trimestre actuel, il y a un impact d'environ 20 points de base lié aux tarifs douaniers, principalement pour le bœuf importé que nous servons à nos clients tous les jours", a ajouté Tricia Tolivar.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'est élevé à 289,8 millions de dollars, ce qui est inférieur aux estimations de 292,59 millions de dollars, grâce à la demande pour les menus du dîner et du déjeuner.

La société a enregistré un bénéfice trimestriel de 12 cents par action pour la période se terminant le 5 octobre, contre 13 cents estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG.