La chaîne de magasins discount TJX revoit ses prévisions annuelles à la hausse alors que les consommateurs américains recherchent des bonnes affaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours de l'action, ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 6)

TJX TJX.N a relevé mercredi ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires et de bénéfices comparables, misant sur la résilience de la demande dans ses magasins de vente au détail à prix réduits, alors que les consommateurs soucieux de leur budget recherchent de plus en plus les bonnes affaires dans un contexte d'incertitudes économiques. L'action de la société a progressé de 6 % en début de séance après qu'elle a également relevé son objectif de rachat d'actions à une fourchette comprise entre 2,75 et 3,0 milliards de dollars, contre 2,50 à 2,75 milliards de dollars auparavant.

Les consommateurs à faibles revenus se tournent de plus en plus vers les détaillants discount comme TJX, car l'incertitude économique découlant de facteurs tels que les droits de douane américains, la guerre en Iran et les suppressions d'emplois liées à l'essor de l'IA les oblige à resserrer leur budget. Si TJX profite de cette tendance, le distributeur à prix réduits a rejoint d'autres entreprises en signalant un impact sur ses bénéfices lié à la hausse des coûts du carburant au cours des derniers mois, en raison de la guerre américano-israélienne contre l'Iran. Parallèlement, le distributeur à prix réduits a intensifié ses efforts marketing pour attirer davantage de clients, en particulier vers ses nouveaux lancements, et a tiré parti de la forte demande en matière de mode au printemps et en été. "Les performances exceptionnelles de HomeGoods suggèrent également que les consommateurs sont toujours prêts à dépenser pour des articles qu’ils n’avaient peut-être pas prévu d’acheter si le rapport qualité-prix leur semble correct et si l’assortiment crée cet élément de surprise et de découverte", a déclaré Suzy Davidkhanian, analyste chez eMarketer. TJX, dont le siège se trouve à Framingham, dans le Massachusetts, a vu ses ventes à magasins comparables augmenter de 6 %, contre une hausse de 3 % il y a un an.

Sa marge brute trimestrielle est passée de 29,5 % à 31,3 %, soutenue par des couvertures favorables sur les stocks et le carburant. La société mère de TJ Maxx prévoit désormais une croissance des ventes à magasins comparables comprise entre 3 % et 4 % au cours de l' exercice 2027, prévision antérieure Elle table également sur un bénéfice par action annuel compris entre 5,08 et 5,15 dollars, en hausse par rapport à ses prévisions précédentes de 4,93 à 5,02 dollars.

Le distributeur à prix réduits a enregistré un chiffre d'affaires de 14,32 milliards de dollars au premier trimestre, contre des estimations des analystes de 14 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Son bénéfice trimestriel de 1,19 dollar par action a dépassé les estimations de 1,02 dollar par action.