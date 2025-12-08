La chaîne de magasins à prix réduits Five Below en hausse après que Truist l'a relevée à "acheter"

8 décembre - ** Les actions du distributeur à prix réduit Five Below FIVE.O augmentent de 2,2 % avant le marché à 176,95 $

** Truist Securities fait passer le titre de "hold" à "buy"; augmente le PT de 179$ à 216$

** La société de courtage note que le troisième trimestre a changé la donne pour FIVE en raison d'un fort trafic et d'une augmentation des dépenses de consommation, ce qui "devrait rendre la croissance des ventes beaucoup plus durable que nous ne l'avions prévu"

** "Nous pensons que l'amélioration du merchandising et du marketing peut apporter des avantages durables à la sensibilisation des consommateurs et à la fréquentation des magasins", déclare Scot Ciccarelli, analyste chez Truist

** Morgan Stanley augmente le PT à 190 $ de 160 $; maintient l'évaluation à "Equalweight"

** L'entreprise est encouragée par l'exécution solide des offres de valeur, la simplification des prix et les expériences des clients

** A la dernière clôture, l'action a progressé de 65% depuis le début de l'année