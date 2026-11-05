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La chaîne de cafés Dutch Bros s'effondre après avoir annoncé des perspectives de ventes décevantes
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 18:01

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 novembre - ** L'action de la chaîne de cafés Dutch Bros

BROS.N a chuté de 21,1 % jeudi, à 34,69 dollars, son plus bas niveau depuis deux ans, après la publication de perspectives de ventes à court terme plus faibles que prévu

** L'action BROS s'apprête à enregistrer sa plus forte baisse journalière en pourcentage depuis le 12 mai 2022; cette faiblesse s'inscrit dans le contexte d'une vague générale de ventes sur les marchés boursiers

** La société basée à Tempe, en Arizona, a annoncé mercredi en fin de journée que son chiffre d’affaires du troisième trimestre avait progressé d’environ 30 % en glissement annuel pour atteindre 549,8 millions de dollars, dépassant légèrement l’estimation de LSEG qui s’élevait à 547,4 millions de dollars

** Les ventes à périmètre constant (SSS) de la société ont progressé de 5,4 % au troisième trimestre grâce à une augmentation de la fréquentation, a indiqué la société

** Au moins 9 sociétés de courtage ont revu leurs objectifs de cours à la baisse, les analystes soulignant que la société avait abaissé ses prévisions de croissance des ventes à magasins comparables pour 2026 à au moins 5 %, contre une fourchette précédente de 5 % à 6 %

** TD Cowen, qui attribue à BROS la recommandation « acheter », estime que la direction s’est bien exprimée lors de la conférence téléphonique sur les résultats, en expliquant que la révision à la baisse des prévisions était davantage due à des facteurs conjoncturels (hausse des prix de l’essence et inflation) qu’à des facteurs structurels (concurrence)

** 25 des 26 courtiers attribuent à l’action la note « achat fort » ou « achat », contre 1 « conserver »; le cours cible médian de 55 dollars est en baisse par rapport aux 77 dollars d’il y a un mois

** Suite à cette évolution, le titre affiche une baisse de 43 % depuis le début de l’année

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 05/11/2026 à 18:01:19.

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