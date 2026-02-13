La chaîne de cafés Dutch Bros bondit après des résultats et des prévisions solides

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 février - ** Les actions de la chaîne de cafés Dutch Bros

BROS.N ont bondi de 18,1 % avant l'ouverture des marchés, à 60,04 $, après que les résultats trimestriels ont dépassé les attentes de Wall Street et que les perspectives pour 2026 sont encourageantes

** BROS est en passe de réaliser sa plus forte hausse en pourcentage sur une journée depuis le 7 août, si les gains se maintiennent ** La société basée à Tempe, Arizona, a publié jeudi dernier un chiffre d'affaires de 443,6 millions de dollars au 4ème trimestre, en hausse de 29% par rapport à l'année précédente, et un BPA ajusté de 17 cents, dépassant les estimations de LSEG de 424,8 millions de dollars de chiffre d'affaires et de 10 cents de bénéfice

** Les ventes à magasins comparables (SSS) ont augmenté de 7,7%, grâce à l'augmentation des transactions, ce qui est bien supérieur au modèle des analystes qui prévoyait une croissance de 4,2%

** Pour 2026, la société prévoit un chiffre d'affaires total de 2 à 2,03 milliards de dollars et une croissance des ventes à magasins comparables de 3 à 5 %

** Jefferies, qui a une position d'achat sur BROS et une prévision de 83 $, a souligné les résultats solides de la société et les prévisions "solides" pour 2026, affirmant que les craintes de la concurrence sont exagérées

** 19 des 21 sociétés de courtage considèrent l'action comme un "fort achat" ou un "achat", 2 comme un "maintien"; PT médian de 75 $ - LSEG

** Jusqu'à la clôture de jeudi, l'action a baissé de 17 % depuis le début de l'année, après une hausse de 17 % l'année dernière