La chaîne britannique JD Sports estime que le redressement de Nike n'est qu'une question de temps

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par James Davey

Nike NKE.N prend les bonnes mesures pour relancer son activité et son redressement n'est qu'une question de temps, a déclaré le directeur financier du distributeur britannique de sport et de mode JD Sports JD.L , l'un des plus gros clients du groupe américain.

Elliott Hill, directeur général de Nike depuis près de deux ans, s'est efforcé de redéfinir la stratégie de l'entreprise en se recentrant sur des sports clés comme le football et la course à pied, en renouant avec ses partenaires grossistes et en lançant de nouveaux produits. Mais l'action Nike a chuté de 43 % depuis le début de l'année, les investisseurs s'impatientant face à la lenteur des progrès .

"Même si l'on parle beaucoup de Nike, cela reste la marque la plus populaire du marché et elle conserve toute sa force", a déclaré à Reuters Dominic Platt, directeur financier de JD Sports, après la publication mercredi des résultats du premier semestre du groupe .

"Nous pensons qu'ils font exactement ce qu'il faut", a-t-il ajouté.

JD ne s'est pas montré déçu par les progrès de Nike.

"Ce que nous constatons, c'est que leurs gammes de performance rencontrent un franc succès: des marques comme Vomero ou Pegasus trouvent un écho favorable auprès des clients, ce n'est donc qu'une question de temps", a déclaré M. Platt.

"C'est une grande entreprise, et les grandes entreprises ne se redressent pas en six mois."