La chaîne britannique ITV recule après que JP Morgan a abaissé sa note à “neutre”

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
7 juillet - ** Le titre ITV.L de la chaîne britannique ITV recule de 6% à 77 pence
** Le titre figure parmi les plus fortes baisses de l'ensemble des valeurs cotées à Londres
** ITV a accepté lundi de vendre sa division médias et divertissement à Sky CMCSA.O , filiale de Comcast, pour 1,6 milliard de livres sterling (soit 2,14 milliards de dollars)
** J.P. Morgan a abaissé sa recommandation sur le titre de “surpondérer” à “neutre” et a revu son objectif de cours à la baisse, le ramenant de 104 pence à 85 pence, invoquant un prix de cession inférieur, des coûts de scission et des coûts irrécupérables liés aux studios
** La société de courtage estime que la vente de la division M&E à Sky n’a pas permis à ITV de tirer parti des synergies potentielles
** “ITV n’a pas été en mesure de conclure l’accord que nous espérions – une situation aggravée par l’incertitude politique et macroéconomique persistante au Royaume-Uni et dans le monde au cours des six derniers mois (et, en réalité, au cours des dix dernières années depuis le Brexit)” – JPM
** ITV en baisse d’environ 6% depuis le début de l’année
(1 dollar = 0,7468 livre)
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