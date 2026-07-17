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La chaîne australienne Coles met fin aux négociations en vue du rachat de Greencross Pet Wellness auprès de TPG Capital
information fournie par Reuters 17/07/2026 à 00:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions aux paragraphes 2 à 4)

La chaîne australienne Coles COL.AX a annoncé vendredi avoir mis fin aux discussions avec la société américaine de capital-investissement TPG Capital concernant l'acquisition potentielle de Greencross Pet Wellness.

Le numéro deux australien de la grande distribution se retire de cette opération quelques semaines après avoir confirmé que des négociations étaient en cours en vue du rachat de cette entreprise spécialisée dans les animaux de compagnie et les services vétérinaires. Selon les médias locaux, TPG visait probablement une transaction de 4 milliards de dollars australiens(, 2,80 milliards de dollars US) , ce qui correspondait à la valorisation qu’elle avait prévu de demander pour cette activité dans le cadre d’une éventuelle introduction en bourse.

TPG Capital n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

(1 dollar = 1,4294 dollar australien)

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