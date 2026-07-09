La CFTC s'apprête à bloquer le projet du CME visant à permettre le trading de contrats à terme sur le pétrole brut 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

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La Commission américaine des opérations à terme sur matières premières (CFTC) a annoncé jeudi qu'elle ferait usage de ses pouvoirs pour suspendre la cotation d'un contrat qui aurait permis au CME Group CME.O de lancer dès vendredi le trading 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 des contrats à terme sur le pétrole brut.

Cette décision intervient après que le CME a cherché à certifier lui-même ce contrat le 8 juillet, alors qu’une période de consultation publique était toujours en cours concernant l’extension des contrats à terme standard au trading 24 heures sur 24, y compris pour le pétrole brut.

Le CME Group, première place de marché mondiale des produits dérivés, avait annoncé en juin qu’il proposerait des transactions 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour certains contrats à terme sur le pétrole brut et l’or, sous réserve d’un examen réglementaire.

Le président de la CFTC, Michael Selig, a déclaré que la commission examinait toujours si le trading 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 de contrats à terme sur diverses classes d'actifs était conforme à ses principes fondamentaux statutaires.

"Nous n’adoptons pas une approche unique en matière de trading 24 heures sur 24, 7 jours sur 7", a ajouté M. Selig dans un communiqué.

La commission a précisé que sa réglementation offrait aux bourses deux méthodes pour coter des contrats: l’autocertification et la demande d’examen et d’approbation. "Le CME a déposé simultanément, mais séparément, des demandes au titre de ces deux dispositions."

La CFTC a indiqué qu’elle procéderait à un examen approfondi des demandes d’enregistrement de ces produits et qu’elle interdirait au CME de coter ces contrats avant d’avoir déterminé s’ils sont conformes à la loi sur les bourses de matières premières (Commodity Exchange Act) et à la réglementation de la Commission.