La cession de l'activité de peintures en Asie du Sud-Est fait grimper le cours de l'action AkzoNobel

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5 octobre - ** Le cours de l'action AkzoNobel AKZO.AS progresse de 2,2% après que le fabricant néerlandais de peintures aaccepté de céder son activité de peintures décoratives en Asie du Sud-Est à Nippon Paint 4612.T pour 1,35 milliard de dollars

** L'accord porte sur le Vietnam, l'Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande, Singapour, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et l'Australie

** Akzo prévoit que cette cession générera un produit net de trésorerie d’environ 1 milliard de dollars

** La valorisation de l'opération correspond à 21 fois l'Ebitda de l'activité prévu pour 2025, ce que KBC Securities qualifie de "surprise positive, à n'en pas douter"

** "La cession de l’activité de peintures décoratives en Asie du Sud-Est à Nippon Paint marque le retrait d’Akzo Nobel du marché asiatique des peintures décoratives, à l’exception de la Chine", indique KBC

** Selon le courtier, l’attention va désormais se porter sur le projet de fusion avec le fabricant américain de revêtements Axalta, dont la finalisation est prévue fin 2026 ou début 2027