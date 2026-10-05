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La cession de l'activité de peintures en Asie du Sud-Est fait grimper le cours de l'action AkzoNobel
information fournie par Reuters 05/10/2026 à 09:36

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 octobre - ** Le cours de l'action AkzoNobel AKZO.AS progresse de 2,2% après que le fabricant néerlandais de peintures aaccepté de céder son activité de peintures décoratives en Asie du Sud-Est à Nippon Paint 4612.T pour 1,35 milliard de dollars

** L'accord porte sur le Vietnam, l'Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande, Singapour, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et l'Australie

** Akzo prévoit que cette cession générera un produit net de trésorerie d’environ 1 milliard de dollars

** La valorisation de l'opération correspond à 21 fois l'Ebitda de l'activité prévu pour 2025, ce que KBC Securities qualifie de "surprise positive, à n'en pas douter"

** "La cession de l’activité de peintures décoratives en Asie du Sud-Est à Nippon Paint marque le retrait d’Akzo Nobel du marché asiatique des peintures décoratives, à l’exception de la Chine", indique KBC

** Selon le courtier, l’attention va désormais se porter sur le projet de fusion avec le fabricant américain de revêtements Axalta, dont la finalisation est prévue fin 2026 ou début 2027

Fusions / Acquisitions

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