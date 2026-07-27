La centrale électrique de Pleasants, en Virginie-Occidentale, se place sous la protection de la loi sur les faillites

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La centrale à charbon de Pleasants, située en Virginie-Occidentale, a déposé une demande de mise en redressement judiciaire au titre du chapitre 11 de la loi américaine, alors qu'elle cherche à se vendre, a indiqué la société dans un communiqué publié lundi.

Voici quelques détails:

* Pleasants est une centrale électrique d'une puissance de 1 278 mégawatts qui emploie 140 personnes, selon la société.

* La centrale a indiqué qu'elle maintiendrait son activité sans interruption pendant la procédure de faillite.

* Pleasants a déclaré s'attendre à ce que la procédure de faillite aboutisse à l'acquisition de la centrale par un tiers indépendant.