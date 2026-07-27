La centrale électrique de Pleasants, en Virginie-Occidentale, se place sous la protection de la loi sur les faillites

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La centrale à charbon de Pleasants, située en Virginie-Occidentale, a déposé une demande de mise en redressement judiciaire au titre du chapitre 11 de la loi américaine, alors qu'elle cherche à se vendre, a indiqué la société dans un communiqué publié lundi.
Voici quelques détails:
* Pleasants est une centrale électrique d'une puissance de 1 278 mégawatts qui emploie 140 personnes, selon la société.
* La centrale a indiqué qu'elle maintiendrait son activité sans interruption pendant la procédure de faillite.
* Pleasants a déclaré s'attendre à ce que la procédure de faillite aboutisse à l'acquisition de la centrale par un tiers indépendant.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer