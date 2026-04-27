La Caroline du Sud déclare la fin de l'épidémie de rougeole après près de 1 000 cas

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Les autorités sanitaires de Caroline du Sud ont déclaré la fin d'une épidémie de rougeole qui a touché 997 personnes en six mois, ce qui en fait la plus importante épidémie survenue dans un seul lieu aux États-Unis depuis que la maladie a été déclarée éradiquée.

L'épidémie a débuté en octobre 2025 et s'est propagée principalement parmi les enfants d'âge scolaire, pour la plupart non vaccinés, selon le département de la santé publique de Caroline du Sud.

Le dernier cas a été signalé le 15 mars , après quoi lesautorités sanitaires de l'Étatont attendu 42 jours – soit deux fois la période d'incubation maximale du virus – avant de déclarer officiellement la fin de l'épidémie .

Les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies ont collaboré avec les autorités de l'État tout au long de la réponse,en aidant àanalyserles données .

Sur les 997 cas, 932 concernaient des personnes qui n'avaient jamais été vaccinées. Le comté de Spartanburg a représenté plus de 90 % des infections, tandis que les enfantsâgés de 5 à 17 ans constituaient la plus grande part, avec 639 cas.

Cette épidémie a coûté à l'État environ 2,1 millions de dollars et a conduit à la mise en quarantaine de 874 élèves dans 33 écoles.

Les responsables de la santé ont indiqué que cette intervention avait également entraîné une forte augmentation des vaccinations contre la rougeole, avec plus de 81 000 doses administrées dans tout l'État , soit une hausse de 31% par rapport à 2025.

L'épidémie s'est déroulée dans un contexte national qui s'aggravait. Les États-Unis ont enregistré 2 288 cas confirmés de rougeole en 2025, le total annuel le plus élevé depuis 1991, selon le CDC, et ont signalé 1.792 cas cette année au 23 avril.

La rougeole a été déclarée éliminée aux États-Unis en 2000, ce qui signifie que le virus ne se propageait plus de manière continue dans le pays.

Ce statut d'éradication est actuellement en cours de réévaluation, l'Organisation panaméricaine de la santé ayant reporté à novembre sa décision .