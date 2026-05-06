La capitalisation boursière de Samsung Electronics dépasse 1.000 milliards de dollars

( AFP / JUNG YEON-JE )

La valeur boursière du géant sud-coréen Samsung Electronics a franchi la barre des 1.000 milliards de dollars pour la première fois mercredi, grâce à la demande mondiale frénétique pour les puces IA.

L'indice Kospi de la place de Séoul a dans le même temps gagné plus de 5% dans les échanges de la matinée, au-delà des 7.000 points, un seuil encore jamais atteint.

A l'instar de son compatriote et rival SK hynix, Samsung Electronics s'est imposé comme un acteur essentiel de l'approvisionnement en puces de haute performance, sujettes à une forte demande dans un contexte d'évolutions rapides du secteur de l'intelligence artificielle (IA).

L'entreprise a annoncé la semaine dernière avoir enregistré un chiffre d'affaires record au premier trimestre 2026, grâce à l'IA. Le gouvernement sud-coréen s'est engagé à faire du pays l'une des trois premières puissances mondiales en la matière, aux côtés des Etats-Unis et de la Chine.

Les actions de l'entreprise ont pris près de 12% mercredi matin, de quoi faire dépasser le seuil du millier de milliards de dollars à sa capitalisation boursière.

Au total, le titre de Samsung Electronics a pris plus de 300% depuis un an.

Avant mercredi, Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) était la seule entreprise asiatique à avoir vu sa capitalisation boursière franchir la barre des 1.000 milliards de dollars, selon Bloomberg News.

La semaine dernière, Samsung Electronics a annoncé avoir multiplié par six son bénéfice net sur un an - celui-ci, sur les trois premiers mois de l'année, s'est élevé à 47.200 milliards de wons (plus de 27 milliards d'euros).