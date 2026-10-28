« La capacité de cloud d'Amazon est en grande partie réservée jusqu'en 2027 », déclare le directeur général Jassy (23 octobre)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction du titre de l'article du 23 octobre: il est précisé qu'Amazon a vendu la majeure partie de sa capacité de cloud jusqu'en 2027, et non pas la totalité)

Andy Jassy, directeur générald'Amazon

AMZN.O , a déclaré vendredi que la capacité de cloud computing d'Amazon internetServices était en grande partie épuisée jusqu'en 2027, avec des engagements importants s'étendant jusqu'en 2028, en raison de la demande croissante en infrastructures d'IA.

Dans un podcast vidéo avec Ben Horowitz, cofondateur d’Andreessen Horowitz, et Erik Torenberg, associé général, M. Jassy a expliqué qu’Amazon peinait à répondre à la demande insatiable des laboratoires d’IA et des entreprises.

* Plus tôt cette année, Amazon avait annoncé qu’elle consacrerait environ 220 milliards de dollars à ses dépenses d’investissement pour 2026

* Jassy a déclaré que l’entreprise « pourrait investir bien davantage sans que ce soit un mauvais usage du capital », étant donné que la capacité de cloud computing pour 2026 est déjà entièrement réservée

* « L’année 2027 est en grande partie déjà réservée. Nous réservons toujours une certaine quantité pour la demande à la demande et notre service d’inférence Bedrock, ou EC2, mais la plupart des grands volumes sont déjà réservés. Une bonne partie de l’année 2028 est également déjà réservée », a-t-il ajouté

* EC2 est un service AWS qui fournit des serveurs cloud pour l’exécution d’applications, tandis que Bedrock permet aux clients d’accéder à des modèles d’IA afin de développer des applications d’IA générative

* Amazon devrait publier ses résultats du troisième trimestre le 29 octobre