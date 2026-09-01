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La Californie s'oppose à la demande de Paramount pour une garantie de 1,88 milliard de dollars
information fournie par Reuters 01/09/2026 à 01:17
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Dawn Chmielewski

Le procureur général de Californie, Rob Bonta, s'oppose à la demande d' PSKY.O déposée par Paramount Skydance visant à obtenir une garantie de 1,88 milliard de dollars pour couvrir les coûts liés au retard pris dans la finalisation de son acquisition de Warner Bros Discovery WBD.O , arguant que tout préjudice est auto-infligé, comme l'a révélé lundi un document judiciaire.

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