La Californie s'oppose à la demande de Paramount pour une garantie de 1,88 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
par Dawn Chmielewski
Le procureur général de Californie, Rob Bonta, s'oppose à la demande d' PSKY.O déposée par Paramount Skydance visant à obtenir une garantie de 1,88 milliard de dollars pour couvrir les coûts liés au retard pris dans la finalisation de son acquisition de Warner Bros Discovery WBD.O , arguant que tout préjudice est auto-infligé, comme l'a révélé lundi un document judiciaire.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer