La Californie regorge de milliardaires. Pourquoi ne pas taxer leur fortune ?

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* Une proposition de loi viserait à imposer un impôt sur la fortune de 5 % à environ 200 à 250 milliardaires

* Les économistes débattent de l'impact de cette mesure sur les recettes fiscales de l'État

* La Californie est connue pour ses initiatives citoyennes, mais seule une sur trois est adoptée

par Daniel Trotta et Ann Saphir

Aucun État ne semble mieux se prêter à l’instauration d’un impôt sur les milliardaires que la Californie. Cet État, politiquement orienté à gauche, a besoin de fonds pour financer ses soins de santé et compte pas moins de 250 milliardaires dont la fortune cumulée dépasse les 2 000 milliards de dollars.

Mais la proposition 40, qui sera soumise au vote le 3 novembre et demande aux Californiens s’ils souhaitent imposer un impôt ponctuel de 5 % aux milliardaires de l’État, est loin d’être assurée d’être adoptée, selon les analystes politiques, dans un contexte de débat qui a soulevé des questions sur les inégalités de revenus et les perspectives économiques futures de l’État.

La question de savoir s’il faut taxer les ultra-riches, et comment le faire, dépasse largement les limites des collines d’Hollywood et de la Silicon Valley. Le maire de New York, Zohran Mamdani, démocrate et socialiste démocratique, a tourné une vidéo devant le penthouse de l’investisseur milliardaire Ken Griffin dans le cadre d’une campagne, couronnée de succès, visant à taxer les résidences secondaires de luxe dans la ville. Même une majorité de républicains considère que les milliardaires sont source d’injustice et contribuent aux difficultés économiques, comme l’a montré un sondage de 2025 .

Un sondage Reuters/Ipsos réalisé en août a révélé que 64 % des électeurs inscrits indépendants interrogés lors de ce sondage national mené sur six jours se sont déclarés favorables à une augmentation des impôts sur les entreprises et les milliardaires, contre 15 % qui s’opposaient à cette idée.

« Les milliardaires ne sont plus très populaires », a déclaré Emmanuel Saez, professeur d’économie à l’université de Californie à Berkeley, chercheur spécialisé dans les inégalités de richesse et qui a participé à la rédaction de la Proposition 40. Ils disposent d’une « richesse et d’un pouvoir considérables ».

E. Saez décrit cette proposition très simplement comme « un impôt sur les milliardaires destiné à financer les soins de santé ».

La Californie compte plus de milliardaires que tout autre État, selon une estimation de Forbes publiée l’année dernière, et abrite certaines des entreprises les plus valorisées du pays, notamment les géants de la technologie Google GOOGL.O , Apple

AAPL.O , Meta META.O et Nvidia NVDA.O .

LES SONDAGES LA DONNENT EN TÊTE — POUR L'INSTANT

Un sondage IGS de l’université de Berkeley réalisé en août a révélé que 48 % des électeurs potentiels soutenaient la Proposition 40, contre 41 % qui s’y opposaient, tandis qu’un sondage du Public Policy Institute of California mené en septembre indiquait qu’elle était en tête avec 52 % contre 46 %.

En Californie, les mesures soumises au vote doivent généralement bénéficier d’un soutien solide dès le début pour passer le cap du jour du scrutin. Les électeurs indécis sont plus enclins à voter « non » le moment venu, selon les analystes politiques, et les opposants n’ont pas encore lancé leur campagne publicitaire.

« Les mesures soumises au vote en Californie ont tendance à perdre du soutien au fil du temps, et si elles recueillent moins de 50 % des intentions de vote en août, ce n’est pas de bon augure pour leurs perspectives », a déclaré John Pitney, professeur de sciences politiques au Claremont McKenna College.

Les partisans affirment que cette mesure californienne permettrait de générer 100 milliards de dollars destinés aux soins de santé, à l’aide alimentaire et à l’éducation. Mais les sceptiques estiment que les recettes se situeraient plutôt autour de 40 milliards de dollars et affirment qu’elle pourrait également pousser certains milliardaires à quitter l’État, privant ainsi la Californie de futures recettes fiscales et d’investissements.

L’opposition a été renforcée par des milliardaires tels que Sergey Brin, le cofondateur de Google, qui a dépensé plus de 100 millions de dollars pour faire échouer la Proposition 40 et soutenir des contre-mesures figurant sur le même bulletin de vote, qui auraient pour effet de la rendre caduque.

« J’ai fui le socialisme avec ma famille en 1979 et je sais quelle société dévastatrice et oppressive il a créée en Union soviétique. Je ne veux pas que la Californie finisse par en arriver là », a déclaré au New York Times Sergey Brin, 53 ans, dont la famille a quitté l’Union soviétique lorsqu’il était enfant.

Le gouverneur Gavin Newsom, un démocrate dont on pense généralement qu’il se présentera à la présidence en 2028, s’oppose également à la proposition 40, préconisant à la place un impôt fédéral sur la fortune à l’échelle nationale.

L’HISTOIRE HAUT EN COULEURS DES INITIATIVES POPULAIRES

Les initiatives populaires californiennes suscitent un intérêt particulier, car l’État allie un puissant système de démocratie directe à la plus grande économie et à la plus grande population de tous les États américains. Ce processus permet aux citoyens de proposer des lois, même si la plupart des initiatives sont rédigées par des groupes d’intérêt ou des avocats.

La proposition 13 de 1978, qui a plafonné et réduit les impôts fonciers, est devenue le symbole national d’une révolte fiscale qui a marqué la politique américaine.

Mais historiquement, les électeurs californiens n’ont approuvé qu’une initiative citoyenne sur trois.

En 2022, une autre mesure soumise au vote en Californie visant à augmenter les impôts des plus hauts revenus, la proposition 30, a été rejetée par 58 % contre 42 %, alors même que les démocrates sont près de deux fois plus nombreux que les républicains.

« Soixante pour cent des Californiens votent désormais systématiquement démocrate lors des élections à l’échelle de l’État, mais cela ne signifie pas pour autant qu’ils soient réellement libéraux en matière de fiscalité, de dépenses publiques, ni même sur de nombreuses questions sociales », a déclaré Thad Kousser, professeur de sciences politiques à l’université de Californie à San Diego.

Des pays européens, notamment la France, la Suède, la Finlande, le Danemark et l’Allemagne, ont abrogé leurs impôts sur la fortune entre 1997 et 2018 en raison de craintes liées à la fuite des capitaux, à l’évasion fiscale et à la compétitivité économique. La proposition californienne est rétroactive au 1er janvier, ce qui limite la capacité des milliardaires à échapper à cet impôt en déménageant.

M. Saez a estimé que cet impôt avait peu de chances d’inciter de nombreux milliardaires ou les start-ups technologiques qui enrichissent la population à déménager, en raison de la qualité des universités, de la recherche, des infrastructures et des talents californiens.

« Il est tout simplement absurde de penser que la Silicon Valley va s’arrêter de tourner à cause d’un impôt sur la fortune des milliardaires », a-t-il déclaré.