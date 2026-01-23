La Californie poursuit l'administration Trump au sujet du redémarrage de l'oléoduc Sable

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails et des citations de la conférence de presse, des mouvements d'actions) par Nichola Groom

Le procureur général de Californie a déclaré vendredi que l'État poursuivait l'administration Trump pour avoir affirmé l'autorité fédérale sur deux pipelines de l'État et autorisé Sable Offshore SOC.N à recommencer à pomper du pétrole à travers eux.

Cette action en justice est le dernier rebondissement d'un conflit entre Sable, basée à Houston, et les autorités californiennes au sujet d'un projet de forage au large de la côte de Santa Barbara, qui a été interrompu à la suite d'un déversement en 2015 qui a déversé plus de 100 000 gallons de pétrole brut dans l'océan et sur les plages.

Les actions de Sable ont baissé de près de 17 % à 10,32 dollars à la Bourse de New York à la suite de l'annonce de l'État.

Cette affaire fait partie de la série de conflits entre le président américain Donald Trump, qui souhaite stimuler la production nationale de combustibles fossiles, et le gouverneur de Californie Gavin Newsom, un démocrate qui a défendu l'ambitieux programme de lutte contre le changement climatique de son État et qui est l'un des critiques les plus virulents de M. Trump .

Lors d'une conférence de presse sur une plage de Los Angeles, le procureur général de Californie Rob Bonta a déclaré que l'administration avait enfreint la loi en reclassant le mois dernier les pipelines de Las Flores comme "interétatiques", à la demande de Sable, même s'ils passent entre deux comtés californiens.

Cette reclassification a permis à l'administration fédérale chargée de la sécurité des pipelines et des matières dangereuses, qui réglemente les pipelines interétatiques, de délivrer le mois dernier un permis d'urgence pour redémarrer les opérations.

sable a dit "sautez" et Trump a dit "à quelle hauteur"", a déclaré M. Bonta. Il a ajouté: "Tout cela n'est qu'un prétexte pour usurper la surveillance des États"

Les responsables de la PHMSA n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Sable avait justifié sa demande de permis d'urgence en citant l'urgence énergétique nationale déclarée par Trump lors de son entrée en fonction il y a un an.

Les responsables de Sable n'ont pas non plus répondu immédiatement à une demande de commentaire.

La requête sera déposée auprès de la Cour d'appel des États-Unis pour le neuvième circuit, a indiqué le bureau du procureur général.