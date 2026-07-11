La Californie ne peut pas réclamer de dommages-intérêts au successeur de 23andMe suite à la fuite de données de 2023

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails tirés de la décision, des informations contextuelles sur le procès en Californie et la faillite de 23andMe dans les paragraphes 3 à 12) par Jonathan Stempel

Vendredi, un juge américain des faillites a déclaré que l’État de Californie ne pouvait pas réclamer de dommages-intérêts à la société anciennement connue sous le nom de 23andMe à la suite d’une fuite de données survenue en 2023 , qui a exposé les informations génétiques et autres données personnelles d’environ 6,9 millions de clients. Le juge américain des faillites Brian Walsh, à Saint-Louis, a déclaré que le plan de redressement de 23andMe au titre du chapitre 11 empêchait l’État de demander une réparation pécuniaire à l’encontre de Chrome Holding Co et d’une de ses filiales, bien qu’il puisse solliciter des mesures de réparation non pécuniaires. M. Walsh a précisé que la Californie devait soit retirer sa plainte du 28 mai déposée devant la Cour supérieure de San Francisco dans un délai de 14 jours, soit modifier sa plainte afin d’en supprimer les demandes de réparation pécuniaire. Cette décision constitue un revers pour le procureur général de Californie, Rob Bonta, qui avait accusé 23andMe d’avoir ignoré les avertissements signalant que ses systèmes avaient été compromis et d’avoir minimisé la gravité de la violation. Il réclamait des amendes civiles pouvant s’élever à plusieurs millions de dollars. Le bureau de M. Bonta n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Le procureur général a fait valoir que le Congrès américain n’avait pas donné aux juges des procédures de faillite le pouvoir d’interdire les mesures d’exécution fondées sur le droit des États devant les tribunaux d’État, ce qui permettait aux tribunaux de faillite de devenir "un refuge pour les contrevenants". Mais le juge a "rejeté" l’argument selon lequel le plan de réorganisation de 23andMe créait un tel refuge, et a estimé que, même si tel était le cas, la Californie ne pouvait pas le contester. "Étant donné que l’État était partie à la procédure au titre du chapitre 11 et qu’il a eu une chance équitable de contester la compétence matérielle de ce tribunal, il ne peut plus le faire aujourd’hui" en poursuivant son action en justice, a écrit Walsh. La Californie a intenté une action en justice quatre mois après que le juge Walsh eut approuvé la création d’un fonds destiné à régler la plupart des réclamations des clients américains suite à la fuite de données. Mardi, le juge Walsh a autorisé le versement de 32,46 millions de dollars , en plus des 14,29 millions de dollars déjà versés, pour un montant total de 46,75 millions de dollars. La société 23andMe, basée à Palo Alto, en Californie, s’est placée sous la protection de la loi sur les faillites en mars 2025. TTAM Research Institute, une organisation à but non lucratif contrôlée par Anne Wojcicki, cofondatrice de 23andMe, a racheté les actifs de 23andMe pour 305 millionsde dollars en juillet dernier.