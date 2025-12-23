La Californie examine les incidents de robotsaxis Waymo bloqués après une panne d'électricité à San Francisco

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute la déclaration de la CPUC aux paragraphes 1 et 6, les détails des médias sociaux et les commentaires de Waymo aux paragraphes 3, 7 et 10-11) par Abhirup Roy et David Shepardson

Un haut régulateur californien a déclaré qu'il examinait les incidents au cours desquels les robotaxis de l'unité d'Alphabet GOOGL.O Waymo ont calé dans certaines parties de San Francisco samedi en raison d'une panne d'électricité généralisée qui a entravé la circulation et bloqué des parties de la ville.

Waymo a interrompu son service samedi soir à la suite d'un incendie dans une sous-station de PG&E qui a coupé l'électricité sur environ un tiers de la ville , affectant environ 130 000 résidents et forçant certaines entreprises à fermer temporairement.

De nombreuses vidéos postées sur les médias sociaux ont montré des robotsaxis de Waymo bloqués à des intersections avec des feux de détresse allumés car les feux de circulation ont cessé de fonctionner en raison de la panne.

L'incident a mis en lumière les préoccupations concernant les situations imprévues qui peuvent survenir pour les opérateurs de véhicules autonomes alors qu'ils font la course pour déployer des taxis sans chauffeur à travers les États-Unis. Waymo, qui dispose d'une flotte de plus de 2 500 véhicules opérant dans la région de la baie, à Los Angeles, dans la région métropolitaine de Phoenix, en Arizona, à Austin, au Texas, et à Atlanta, en Géorgie, a déclaré avoir repris son service de covoiturage dans la région de la baie de San Francisco dimanche, un jour après avoir suspendu temporairement ses activités. "Nous sommes au courant de la panne et nous examinons les détails", a déclaré un porte-parole de la California Public Utilities Commission dans un courriel adressé à Reuters, faisant référence au décrochage des véhicules de Waymo. Le régulateur n'a pas fourni de détails sur ce qu'il examinait exactement.

Waymo n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur la déclaration de la CPUC.

La commercialisation des robotaxis a été plus difficile que prévu en raison du coût élevé des investissements, des réglementations strictes et des enquêtes menées à la suite de collisionsqui ont contraint de nombreuses entreprises à fermer leurs portes. Mais les taxis autonomes sont revenus sur le devant de la scèneaprès que Tesla a lancé un service à Austin, au Texas, au début de l'année et que Waymo a accéléré le rythme de son expansion.

La CPUC, ainsi que le département californien des véhicules à moteur, réglemente et délivre des permis pour les essais et le déploiement commercial des robotsaxis.

Bien que le Waymo Driver - le système de conduite entièrement autonome de l'entreprise - soit conçu pour traiter les signaux non fonctionnels comme des arrêts à quatre voies, l'ampleur de la panne a conduit à des cas où les véhicules sont restés à l'arrêt plus longtemps que d'habitude, a déclaré Waymo dans un communiqué lundi. Un porte-parole a déclaré que l'entreprise intégrait les leçons tirées de l'événement et s'engageait à veiller à ce que sa technologie s'adapte mieux aux conditions de circulation lors de perturbations similaires.