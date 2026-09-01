La Californie et la Writers Guild demandent au tribunal de rejeter la demande de Paramount visant à obtenir une caution de 1,9 milliard de dollars

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* Paramount rétorque que les États ne devraient pas bénéficier d'une “exemption” de l'obligation de caution

* La Californie et 11 autres États font valoir que les coûts de Paramount sont le fruit de ses propres choix

* Les États soutiennent que Paramount ne devrait pas “faire porter” la charge au public et au syndicat

(Ajout de la réponse de Paramount aux paragraphes 7 et 8, et du contexte du litige aux paragraphes 10 et 11)

par Dawn Chmielewski

L'État de Californie et 11 autres États se sont joints lundi à la Writers Guild of America pour exhorter un juge fédéral à rejeter la demande de Paramount Skydance PSKY.O visant à obtenir une caution de 1,88 milliard de dollars afin de couvrir les coûts liés au retard dans la finalisation de son acquisition de Warner Bros Discovery

WBD.O .

La Californie a fait valoir que les préjudices subis par Paramount en raison des retards dans la conclusion de l’accord avec Warner Bros sont de son propre fait, et que le tribunal devrait rejeter toute tentative visant à faire porter la charge au public et à un syndicat à but non lucratif, comme l’indique un document déposé lundi devant le tribunal.

L’État a fait valoir que Paramount avait volontairement proposé de verser aux actionnaires de Warner Bros une “indemnité journalière” pour chaque jour, à compter du 1er octobre, nécessaire à la finalisation de la transaction. Cette indemnité avait été proposée comme incitation pour persuader Warner Bros de renoncer à son accord antérieur avec Netflix NFLX.O .

Paramount a également accepté de son plein gré de ne pas finaliser la fusion avant que l'affaire de concurrence, engagée par les États le 13 juillet afin de bloquer l’opération, ne soit résolue, ou avant le 1er juin 2027, selon la première de ces deux dates, a fait valoir l’État.

“Paramount souhaite désormais se décharger de sa responsabilité”, a fait valoir le procureur général de Californie, Rob Bonta, dans son mémoire, estimant que la demande de caution de Paramount devrait être rejetée.

La société devra s’acquitter d’une pénalité de 7 millions de dollars par jour si la fusion de 110 milliards de dollars n’est pas finalisée d’ici le 30 septembre. Paramount a fait remarquer que le procès concernant le recours des États est prévu pour mars et que, d’ici à ce qu’il s’achève et que les conclusions finales soient déposées en avril, elle aura versé aux actionnaires de Warner Bros une somme irrécupérable de 1,3 milliard de dollars.

Dans un communiqué, Paramount a déclaré que les États “ne devraient pas être dispensés” de l’obligation de constituer une caution pour couvrir les préjudices causés “si leur recours échoue finalement”.

“Les plaignants ne peuvent pas jouer sur les deux tableaux: ils ne peuvent pas demander la mesure extraordinaire consistant à empêcher Paramount de conclure la transaction tout en insistant sur le fait qu’ils n’assument aucune responsabilité quant aux coûts énormes qu’entraîneront un procès retardé et une injonction si leur action échoue”, a déclaré Paramount. “L’obligation de caution existe précisément pour se prémunir contre ce résultat.”

La Californie et les 11 autres États soutiennent que la fusion entre Paramount et Warner Bros donnerait naissance à un géant des médias ayant le pouvoir d’augmenter les prix dans les secteurs du cinéma et de la télévision. La Writers Guild of America a également intenté une action en justice pour contester l’opération.

Cette action en justice, déposée devant le tribunal fédéral d’Oakland, menace de faire échouer le projet de David Ellison, directeur général de Paramount, visant à transformer son entreprise en un concurrent majeur de Netflix et Disney DIS.N .

Paramount a déclaré que les autorités de régulation représentant au moins 68 pays avaient approuvé la fusion ou renoncé à la contester après l'avoir examinée, et que ces actions en justice constituaient le seul obstacle à la conclusion de l'opération.

Le studio a qualifié cette action en justice de “sans fondement” et a indiqué qu’il comptait bien mener à bien la transaction.