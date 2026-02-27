La Californie est désormais le principal obstacle au rachat de Warner Bros par Paramount

La Californie enquête sur le rachat de Warner Bros par Paramount en invoquant des préoccupations économiques

Les synergies de coûts de Paramount impliquent des suppressions d'emplois, ce qui affecte l'économie californienne

La Californie a l'habitude de contester les grandes fusions, souvent en collaboration avec les autorités fédérales chargées de l'application de la loi

La Californie a beaucoup à perdre si Paramount Skydance PSKY.O achète Warner Bros Discovery WBD.O et pourrait faire obstacle à un accord, alors que les profondes connexions politiques de Paramount avec l'administration Trump devraient faciliter le chemin vers l'approbation réglementaire fédérale.

Le procureur général de l'État, Rob Bonta, a déclaré jeudi que la Californie enquêtait déjà sur l'accord et que son examen serait "vigoureux". Quelques heures plus tôt, Paramount a battu le géant du streaming Netflix NFLX.O dans une bataille de plusieurs mois pour le contrôle du célèbre studio hollywoodien.

L'offre de Paramount devrait susciter des inquiétudes quant aux suppressions d'emplois en Californie, qui ont également pesé sur l'offre de Netflix. Paramount prévoit 6 milliards de dollars de "synergies" de coûts dans l'opération, ce qui est souvent synonyme de licenciements massifs et de suppression ou de forte réduction d'unités entières. Cela peut également signifier une réduction du nombre de fournisseurs et une pression sur les contractants existants pour obtenir de meilleures conditions après la fusion des deux sociétés. Rien de tout cela n'est une bonne nouvelle pour l'économie californienne.

Bien que Paramount ait initialement présenté ce que le conseil d'administration de Warner Bros considérait comme une offre inférieure, elle a réussi à susciter une opposition politique à l'offre de Netflix parmi les Républicains à Washington. Aujourd'hui, M. Bonta et le gouverneur de Californie Gavin Newsom, tous deux démocrates, devraient être les principaux obstacles à Paramount après que le conglomérat médiatique a remporté la bataille en augmentant le prix de son offre.

Tout retard pourrait alourdir le prix de l'opération, évalué à 110 milliards de dollars. Paramount a parié sur une conclusion rapide , en promettant de verser aux actionnaires de Warner Bros une "commission de tic-tac" trimestrielle de 25 cents par action à partir d'octobre si l'opération n'est pas conclue.

Les porte-parole de Warner Bros et de Paramount n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

L'intervention de l'État pour bloquer la transaction est "très probable", ont déclaré les analystes de TD Cowen dans une note publiée jeudi, ajoutant que "l'approbation des régulateurs fédéraux semble probable compte tenu de l'environnement politique".

M. Newsom, candidat potentiel à la présidentielle de 2028, a fait des pieds et des mains pour se présenter comme un leader de l'opposition politique au président Donald Trump. M. Bonta a poursuivi le gouvernement fédéral à plusieurs reprises en raison des décisions de l'administration Trump sur des questions telles que l'énergie propre, les projets d'oléoducs et le financement de la santé.

Le sénateur américain Adam Schiff, un démocrate californien, a déclaré jeudi que "ce qui était vrai pour Netflix l'est encore aujourd'hui pour Paramount", appelant à ce que l'accord fasse l'objet "des plus hauts niveaux d'examen".

LES SYNDICATS D'HOLLYWOOD CRITIQUENT L'ACCORD

La Writers Guild of America, un syndicat représentant des milliers de scénaristes de télévision et de cinéma ainsi que d'autres travailleurs du secteur des médias, a déclaré que le rachat de Warner Bros par Paramount nuirait à l'emploi. Warner Bros a annulé 2 milliards de dollars de contenu après avoir fusionné avec Discovery en 2022 , et la récente fusion de Paramount avec Skydance a entraîné 1 000 licenciements, le syndicat a déclaré dans un témoignage écrit adressé au Sénat américain.

L'acteur Mark Ruffalo, lauréat d'un Oscar, a posté sur le site de médias sociaux X vendredi que les États devraient entendre Hollywood sur la manière dont l'accord nuirait à la concurrence, à la qualité pour les consommateurs et à la baisse des salaires."

"Il y a beaucoup d'agents à Hollywood qui peuvent vous dire comment les fusions et consolidations passées ont nui à leurs clients et à leurs affaires. De nombreux talents peuvent en dire autant", a-t-il déclaré.

LA CALIFORNIE A L'HABITUDE DE BLOQUER LES FUSIONS

Après avoir examiné l'opération, la Californie peut intenter une action en justice pour la bloquer. Si le tribunal estime que l'opération porte atteinte à la concurrence de manière illicite, il rendra une ordonnance l'empêchant de se concrétiser. Les parties peuvent alors décider d'allonger la procédure et de faire appel de la décision, d'abandonner l'opération ou de négocier un accord.

La Californie a déjà contesté de grandes fusions par le passé. En 2019, elle a pris la tête d'un groupe d'États contestant l'acquisition de Sprint par T-Mobile TMUS.O . Bien que les États aient perdu devant les tribunaux, la Californie a obtenu un règlement lui permettant de récupérer ses coûts et d'obtenir des engagements temporaires pour maintenir les emplois en place et offrir des plans à bas prix aux consommateurs.

La Californie s'est également jointe à la Federal Trade Commission et à plusieurs autres États pour bloquer le rachat par Kroger KR.N de la chaîne de magasins d'alimentation rivale Albertsons.

Bien que l'État collabore souvent avec les autorités fédérales chargées de faire respecter la loi, le bureau de M. Bonta a également critiqué certains accords qui ont ouvert la voie aux fusions. Par exemple, il fait partie d'une coalition de 13 États qui s'opposent à un règlement du ministère de la justice autorisant l'acquisition de Juniper Networks par Hewlett Packard Enterprise HPE.N pour un montant de 14 milliards de dollars.

Au cours des dernières années, le bureau de M. Bonta s'est doté d'une équipe de responsables de l'application des règles de concurrence sous la direction de Paula Blizzard. Mme Blizzard, qui est depuis longtemps chargée de l'application des lois concurrence au niveau des États, a travaillé auparavant au ministère de la justice et à la Commission fédérale des communications, qui veille à l'application de la réglementation fédérale relative aux radiodiffuseurs.