La Californie autorise la vente de carburant à plus forte teneur en éthanol afin de réduire le prix de l'essence

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* Les prix de l'essence en Californie avoisinent le niveau record de 6,14 dollars le gallon, contre 4,44 dollars au niveau national

* Le directeur général d’Aemetis estime que cette mesure pourrait générer une demande annuelle supplémentaire d’éthanol d’environ 650 millions de gallons

* La Californie était le dernier État américain à interdire les mélanges à plus forte teneur en éthanol

par Siddharth Cavale

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a signé une loi autorisant la vente immédiate d'un mélange de carburant à plus forte teneur en éthanol dans l'État, alors que celui-ci cherche à freiner la flambée des prix à la pompe sur le plus grand marché automobile du pays.

La signature samedi du projet de loi sénatorial 795 a levé le dernier obstacle réglementaire à la vente de l’E15, un mélange d’essence contenant 15 % d’éthanol, plus d’un an après que les sénateurs de l’État ont voté à l’unanimité pour autoriser cette mesure. La Californie était le seul État américain où ce carburant ne pouvait pas être vendu.

« Ce projet de loi de bon sens réduit les formalités administratives inutiles tout en préservant nos normes environnementales et de sécurité. Nous contribuons à faire de l’E15 une véritable option pour les automobilistes californiens », a déclaré M. Newsom dans un communiqué.

Cette mesure devrait profiter aux producteurs d’éthanol et aux cultivateurs de maïs en ouvrant l’État le plus peuplé du pays à ce mélange à plus forte teneur en éthanol.

Eric McAfee, directeur général d’Aemetis, producteur de carburants renouvelables basé à Cupertino, en Californie, a estimé que ce changement pourrait entraîner une hausse de la demande annuelle d’éthanol d’environ 650 millions de gallons dans l’État.

« Actuellement, l’éthanol se vend en gros à environ 2,30 dollars le gallon, ce qui se traduira par des économies substantielles par rapport à l’essence en Californie », a déclaré M. McAfee.

Dimanche, les prix moyens de l’essence en Californie avoisinaient des niveaux records d’environ 6,14 dollars le gallon, contre une moyenne nationale de 4,44 dollars le gallon, selon les données de GasBuddy.

L’autorisation de l’E15 en Californie intervient alors que le Congrès examine un projet de loi distinct visant à autoriser la vente de l’E15 tout au long de l’année à l’échelle nationale.

La question a pris un caractère d’urgence après que la guerre entre les États-Unis et l’Iran a secoué les marchés mondiaux du pétrole, faisant grimper les prix des carburants et suscitant des inquiétudes quant à d’éventuelles perturbations de l’approvisionnement en brut. L’impact a été particulièrement marqué en Californie, qui enregistre déjà certains des prix de l’essence les plus élevés aux États-Unis en raison de normes strictes en matière de carburants, de taxes relativement élevées et de sa dépendance vis-à-vis des produits pétroliers importés.

L’Association des carburants renouvelables (Renewable Fuels Association) a déclaré que l’E15 pourrait faire baisser les prix de détail de l’essence d’environ 20 cents le gallon et permettre aux automobilistes californiens d’économiser au moins 2,7 milliards de dollars par an, en s’appuyant sur une étude de 2024 réalisée par des économistes de l’université de Californie à Berkeley et de l’Académie navale des États-Unis.