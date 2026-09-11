La Californie adopte de nouvelles mesures de restriction concernant l'utilisation des réseaux sociaux par les enfants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les mesures visant à limiter les fonctionnalités addictives ont reçu un large soutien bipartisan

* Un ensemble de projets de loi vise à protéger les jeunes contre les risques liés aux technologies

* Ces mesures comprennent également l'interdiction des jouets équipés de chatbots

par Steve Gorman

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a promulgué jeudi de nouvelles restrictions imposées aux entreprises technologiques, interdisant aux enfants de moins de 16 ans d’être exposés à des fonctionnalités créant une dépendance comportementale sur les réseaux sociaux et interdisant les jouets contenant des chatbots d’accompagnement basés sur l’IA.

Ces deux mesures figuraient parmi les 13 projets de loi que Newsom a promulgués dans le cadre d’un ensemble de dispositions visant à protéger les jeunes contre les technologies considérées comme présentant un risque pour eux, notamment en renforçant la protection de la vie privée en ligne des mineurs.

Une autre mesure a élargi le champ d’application des sanctions pénales relatives aux contenus pédopornographiques afin d’y inclure tout contenu modifié numériquement ou généré par l’IA représentant une personne de moins de 18 ans se livrant à des actes sexuels.

Une autre mesure encore interdit, pour les quatre prochaines années, la fabrication et la vente de jouets intégrant un chatbot d’accompagnement. Une mesure connexe impose la mise en place de contrôles parentaux sur les programmes de chatbot, ainsi que d’autres évaluations de sécurité et de risques.

Newsom a présenté ces réglementations comme les plus ambitieuses du genre aux États-Unis. Le projet de loi a été baptisé « Adam’s Law », en mémoire d’Adam Raine , un adolescent de 16 ans qui s’est donné la mort en avril 2025 après avoir, selon ses parents, mis à exécution des pensées suicidaires validées au cours de mois de discussions avec le programme ChatGPT d’OpenAI.

OpenAI a déclaré avoir l’intention d’améliorer les mesures de sécurité de ChatGPT, dont la société a reconnu qu’elles devenaient « moins fiables » à mesure que les interactions des utilisateurs se prolongeaient.

« Nous voulons que nos enfants – et tous les jeunes Californiens – grandissent dans un monde où la technologie favorise leur bien-être, plutôt que d’exploiter leurs vulnérabilités », a déclaré Newsom, un démocrate, dans un communiqué annonçant ces mesures.

La Californie, où sont implantées des entreprises Internet de premier plan telles que Google GOOG.L , Meta Platforms

META.O et Snap Inc SNAP.N , rejoint une liste croissante d’États américains qui répriment les stratégies commerciales considérées comme délibérément conçues pour rendre les adolescents accros aux réseaux sociaux, malgré les preuves démontrant qu’une utilisation intensive est néfaste pour leur santé mentale.

Bien qu’il ait bénéficié d’un large soutien bipartisan, certains détracteurs se sont opposés à ce projet de loi, le qualifiant de restriction inutile à l’accès des jeunes à Internet, notamment l’Electronic Frontier Foundation, qui l’a qualifié de « véritable cauchemar en matière de vie privée et de liberté d’expression ».

L’Utah a été le premier État à adopter des lois réglementant l’accès des enfants aux réseaux sociaux, suivi par d’autres, notamment l’Arkansas, la Louisiane, l’Ohio, le Texas, la Floride et New York, bien que les approches aient varié.

LES FONCTIONNALITÉS « D’EXPLOITATION PSYCHOLOGIQUE » SONT VISÉES

Partout dans le monde , des pays ont également pris des mesures pour limiter l’accès des enfants aux contenus préjudiciables sur Internet, notamment en Australie où l’utilisation des réseaux sociaux est interdite aux moins de 16 ans.

La version californienne, connue sous le nom d’Assembly Bill 1709, interdit aux mineurs de moins de 16 ans d’être exposés à un certain nombre de « fonctionnalités d’exploitation psychologique destinées à maximiser l’engagement et susceptibles d’entraîner une utilisation compulsive ».

Il s'agit notamment des fils d'actualité à défilement infini, de la lecture automatique algorithmique et d'autres fonctionnalités qui seront définies dans de futures réglementations.

Son adoption intervient à un moment où les géants de la tech, confrontés à des contestations juridiques croissantes, se montrent plus disposés à accepter de nouvelles restrictions.

Il y a trois semaines, Meta a accepté de verser jusqu’à 18 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie et de limiter strictement l’utilisation de ses plateformes Facebook et Instagram par les adolescents, dans le cadre d’un accord conclu avec la quasi-totalité des États américains visant à régler des poursuites civiles selon lesquelles l’entreprise aurait conçu ses réseaux sociaux pour rendre les enfants dépendants.