Wall Street ouvre en hausse, les résultats d'entreprises dans le viseur

Un opérateur à la Bourse de New York, le 15 septembre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York évoluait en hausse lundi, à l'aube d'une semaine particulièrement riche en résultats d'entreprises, sur fond d'espoirs de désescalade commerciale entre Washington et Pékin.

Vers 14H00 GMT, le Dow Jones prenait 0,42%, l'indice Nasdaq gagnait 0,96% et l'indice élargi S&P 500 progressait de 0,68%.

"Les investisseurs sont optimistes sur le fait que la prochaine vague de résultats d'entreprises sera meilleure que prévu, principalement grâce aux fortes capitalisations technologiques", explique auprès de l'AFP Adam Sarhan, de 50 Park Investments.

"Cette importante série de rapports financiers publiée dans la semaine couvrira près d'un cinquième des entreprises du S&P 500", détaillent les analystes de Briefing.com.

Parmi les plus attendues: Netflix et Coca-Cola (mardi), puis le spécialiste des véhicules électriques Tesla (mercredi) et l'entreprise de semi-conducteurs et processeurs Intel (jeudi).

La semaine passée, la place américaine a salué les résultats du secteur financier malgré quelques inquiétudes autour de l'état de santé des banques régionales américaines.

"Pour le moment, on ne dirait pas que cela va se propager à grande échelle", estime toutefois M. Sarhan.

Sur le plan commercial, "la situation entre les Etats-Unis et la Chine reste une question difficile à résoudre", note l'analyste.

Le président américain Donald Trump a brandi en octobre la menace de droits de douane supplémentaires de 100% pour la Chine en réponse à ses réductions d'exportations de ses terres rares, avant de finalement déclarer vendredi que ces droits de douane n'étaient "pas viables".

Pékin et Washington se sont aussi accordés samedi pour préparer de nouvelles négociations, ce qui fait espérer qu'il n'y aura pas davantage d'escalade des tensions.

"Pour les investisseurs, des progrès sont en train d'être réalisés" entre les deux puissances, avance Adam Sarhan.

Côté indicateurs, le marché attend la publication vendredi de l'indice des prix à la consommation (CPI) pour septembre, initialement repoussée en raison de la paralysie budgétaire ("shutdown") en cours aux Etats-Unis.

"L'inflation reste une source de préoccupation, en particulier pour la banque centrale américaine" (Fed), continue M. Sarhan.

La Réserve fédérale a abaissé ses taux pour la première fois de l'année en septembre, d'un quart de point en raison de la fragilité de l'emploi américain.

Pour le moment, selon l'outil de veille CME FedWatch, les investisseurs s'attendent à ce que les taux continuent d'être abaissés, en deux temps, d'ici la fin de l'année.

Sur le marché obligataire, le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'Etat américain se détendait à 3,99% contre 4,01% vendredi en clôture.

Au tableau des valeurs, Amazon gardait la tête hors de l'eau (+0,57% à 214,25 dollars) après une panne lundi de sa plateforme cloud, Amazon Web Services (AWS).

Plusieurs sites, jeux en ligne et applications populaires comme Snapchat, Airbnb, Reddit ou Fortnite ont été inaccessibles plusieurs heures.

L'aciériste Cleveland-Cliffs s'envolait (+15,24% à 15,35 dollars) après avoir annoncé qu'il allait étudier la possibilité d'extraire et de produire des terres rares aux Etats-Unis, alors que la Chine a annoncé début octobre de nouveaux contrôles sur les technologies liées à ces matériaux essentiels .

La plateforme d'échange de cryptomonnaies Robinhood (+4,95% à 136,34 dollars) profitait d'une réévaluation à la hausse de son titre par la banque d'investissement Citizen JMP.

