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La branche de gestion d'actifs de Prudential conclut un accord portant sur 3 milliards de dollars de prêts GreenSky
information fournie par Reuters 20/08/2026 à 17:46
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

PGIM a conclu un accord en vue d'acquérir environ 3 milliards de dollars de prêts auprès de GreenSky, une banque spécialisée dans la rénovation immobilière, a annoncé jeudi la branche de gestion d'actifs de Prudential Financial

PRU.N .

Voici quelques détails supplémentaires:

* Cet accord d’une durée de trois ans intervient alors que PGIM s’attache à développer sa plateforme de financement adossée à des actifs, un segment dont les banques traditionnelles se sont retirées.

* PGIM, qui gère 1 500 milliards de dollars d’actifs dans des classes d’actifs publiques et privées, rachètera ces prêts dans le cadre d’un « accord de flux à terme » conclu avec GreenSky, aux termes duquel les investisseurs s’engagent à acquérir les prêts avant même leur émission.

* « Les prêts destinés à la rénovation immobilière continuent de se démarquer comme un segment particulièrement attractif au sein du crédit à la consommation. De plus, le vieillissement du parc immobilier entraîne une demande accrue en matière d’infrastructures et d’améliorations essentielles pour les logements », a déclaré Oliver Nisenson, responsable du financement adossé à des actifs privés chez PGIM.

* Cette transaction s'inscrit dans le prolongement de l'engagement pris par PGIM d'apporter un financement de 4 milliards de dollars à Domain Real Estate Partners pour de nouveaux projets de constitution d'un portefeuille foncier.

* Goldman Sachs GS.N avait cédé GreenSky, société basée à Atlanta (Géorgie), ainsi que les prêts associés, à un consortium dirigé par la société d’investissement Sixth Street Partners (link https://www.reuters.com/business/goldman-sachs-agrees-sell-greensky-sixth-street-led-consortium-2023-10-11/)

en 2024.

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