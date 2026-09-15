La branche de gestion d'actifs de Goldman Sachs lève 11,7 milliards de dollars dans des fonds de capital-investissement

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par Saeed Azhar

GS.N , la division de gestion d'actifs de Goldman Sachs, a annoncé mardi que son pôle dédié aux placements alternatifs avait levé 11,7 milliards de dollars au travers de ses derniers fonds de capital-investissement et des véhicules associés.

Cette levée de fonds comprend 9,6 milliards de dollars pour le fonds phare West Street Capital Partners IX, 1,6 milliard de dollars pour sa stratégie axée sur l’Asie, West Street Asia Equity Partners I, et 500 millions de dollars pour des véhicules de co-investissement associés, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

WSCP IX, la neuvième édition de l’activité phare de rachat d’entreprises de Goldman Sachs Alternatives, a levé des capitaux auprès d’investisseurs institutionnels et de particuliers fortunés en Amérique du Nord, en Europe et au Moyen-Orient, avec des engagements importants de la part de Goldman Sachs et de ses collaborateurs.

Parmi les investissements du fonds figurent Schellman, un cabinet américain d’audit en cybersécurité, Numantec, un fabricant européen de dispositifs médicaux, et Excel Sports Management, une agence américaine de représentation et de marketing sportif.

"Plus d’un tiers des capitaux ont déjà été investis. Il faut considérer que l’objectif est de déployer ces capitaux sur une période d’environ quatre ans à quatre ans et demi", a déclaré à Reuters Michael Bruun, co-responsable mondial du capital-investissement chez Goldman Sachs Alternatives.

Il a précisé que la société examinait de nombreuses entreprises dont la valeur d’entreprise se situait entre 500 millions de dollars et environ 2 à 3 milliards de dollars, avec l’intention de conserver ces investissements pendant quatre à cinq ans.

"Nous restons très fermes sur le fait que nous devons observer une création de valeur au cours de cette période et faciliter une sortie au cours de celle-ci", a-t-il déclaré.

Goldman Sachs Alternatives lève par ailleurs des capitaux pour sa stratégie dédiée au capital-investissement panasiatique, axée sur l’acquisition de participations majoritaires dans des entreprises de taille intermédiaire, ainsi que sur des investissements de croissance ciblés dans toute la région.

Au 30 juin, Goldman Sachs Alternatives gérait 459 milliards de dollars d’actifs, avec pour objectif de porter ce montant à 750 milliards de dollars d’ici fin 2030, a indiqué la société.