 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La branche de gestion d'actifs de Goldman Sachs lance une plateforme d'investissement basée sur l'IA, selon une note interne
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 19:50
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouter des citations sur la stratégie en matière d'IA, ainsi que les données de Morningstar sur les fonds liés à l'IA issues du paragraphe 5)

Goldman Sachs Asset Management a lancé une plateforme d'investissement dédiée à l'intelligence artificielle, baptisée AlphaAI, pariant que l'IA deviendra un moteur important de la performance des investissements dans l'ensemble de ses activités sur les marchés publics et privés.

Lou D'Ambrosio dirigera AlphaAI en tant que président de l'Intelligence Artificielle pour la gestion d'actifs, selon une note interne consultée par Reuters.

"Nous pensons que l'IA est en train de transformer les secteurs d'activité et qu'elle agit comme un multiplicateur de force dans notre manière d'investir", a déclaré Marc Nachmann, responsable mondial de la branche de gestion d'actifs et de patrimoine de Goldman, dans cette note.

M. D'Ambrosio a dirigé le "Value Accelerator", qu'il a fondé en 2018, préside le Conseil de direction de l'investissement en IA de la société et a précédemment occupé le poste de directeur général de sociétés tant privées que cotées en Bourse.

"Nous nous attendons à ce que l'IA entraîne une plus grande dispersion au sein des secteurs, et pas seulement entre eux, ce qui ne se reflète pas nécessairement dans les cours", a déclaré M. D'Ambrosio à Reuters dans un e-mail.

"AlphaAI a été conçu pour identifier cette dispersion, en s'appuyant sur ce que nous observons dans l'ensemble de nos activités sur les marchés publics et privés, ainsi que sur ce que nous apprenons au sein des sociétés de notre portefeuille — où nous disposons déjà de plus de 100 cas d'utilisation de l'IA à grande échelle", a-t-il ajouté.

Darius Adamczyk, qui a codirigé le "Value Accelerator" — un programme aidant les sociétés de notre portefeuille à se développer et à créer de la valeur grâce au réseau GS.N de Goldman Sachs —, prendra la direction mondiale de cette activité, précise la note de service.

"En neuf ans, nous avons intégré plus de 100 cadres opérationnels directement dans notre processus d'investissement, et notre mission consiste désormais à continuer à renforcer les processus, les talents et la rigueur d'exécution, tout en nous associant à des équipes de direction solides pour stimuler la croissance, accroître les marges et bâtir des entreprises d'exception", a déclaré M. Adamczyk. Les fonds cotés en bourse (ETF) axés sur l’IA se multiplient , même si l’on ignore encore quelles entreprises sortiront gagnantes à long terme de la dernière révolution technologique.

Les fonds et ETF domiciliés aux États-Unis qui investissent dans le thème de l’IA gèrent au total 40,5 milliards de dollars, selon les données de Morningstar.

Le Defiance Quantum ETF, qui gère 4,88 milliards de dollars et se concentre sur l’informatique quantique, l’apprentissage automatique et les technologies habilitantes, figure parmi les plus grands fonds.

Valeurs associées

GOLDMAN SACHS GR
1 021,170 USD NYSE +4,10%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Sur cette photo fournie par l'administration militaire régionale de Dnipropetrovsk le 30 juillet 2026, un homme se recueille après une frappe russe dans le centre de l'Ukraine qui a laissé dix membres d'une même famille présumés morts ( Dnipropetrovsk Regional Military Administration / Handout )
    Nouveaux bombardements russes sur l'Ukraine, une famille décimée
    information fournie par AFP 30.07.2026 20:19 

    Une famille a été décimée dans une frappe de missile russe qui a anéanti leur maison tôt jeudi dans le centre de l'Ukraine lors de nouveaux bombardements massifs, le président Volodymyr Zelensky accusant Pyongyang d'avoir fourni ce projectile et exhortant à nouveau ... Lire la suite

  • Une pèlerine iranienne brandit des drapeaux iraniens dont l'un comprend un portrait du guide suprême Ali Khamenei, tué dans un bombardement américain, le 29 juillet 2026 dans la ville-frontière de Zurbatiyah, en Irak ( AFP / AHMAD AL-RUBAYE )
    Le Pakistan fait état de négociations entre Washington et Téhéran
    information fournie par AFP 30.07.2026 20:12 

    Le Pakistan, médiateur dans le conflit entre Washington et Téhéran, a affirmé jeudi que les belligérants négociaient en vue d'une désescalade après une nouvelle série de bombardements américains sur l'Iran dans la nuit, et des tirs de représailles iraniens. En ... Lire la suite

  • Des dizaines de personnes nagent pour tenter d'atteindre l'enclave espagnole de Ceuta depuis le Maroc, comme le montre cette capture d'écran d'une vidéo tournée par une journaliste de l'AFP, le 30 juillet 2026 ( AFP / Lucía DIAZ )
    Espagne : "urgence humanitaire" à Ceuta après l'entrée massive et illégale de migrants
    information fournie par AFP 30.07.2026 19:44 

    Plusieurs centaines de personnes sont entrées illégalement jeudi dans l'enclave espagnole de Ceuta depuis le Maroc, venant s'ajouter au plus de 1.500 arrivées de migrants "ces derniers jours" selon les autorités régionales qui ont annoncé qu'au moins une personne ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    A la Bourse de Paris, seuls ont compté les résultats
    information fournie par AFP 30.07.2026 19:19 

    La Bourse de Paris a terminé en hausse jeudi, résiliente à l'image de l'économie française au deuxième trimestre, malgré le choc extérieur de la guerre au Moyen-Orient, grâce aux résultats d'entreprises majoritairement salués par les investisseurs. L'indice du ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 485,64 +0,92%
SANOFI
72,77 -8,95%
2CRSI
26,58 +11,40%
SOCIETE GENERALE
81,1 +5,71%
Pétrole Brent
88,94 -1,95%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank