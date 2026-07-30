La branche de gestion d'actifs de Goldman Sachs lance une plateforme d'investissement basée sur l'IA, selon une note interne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouter des citations sur la stratégie en matière d'IA, ainsi que les données de Morningstar sur les fonds liés à l'IA issues du paragraphe 5)

Goldman Sachs Asset Management a lancé une plateforme d'investissement dédiée à l'intelligence artificielle, baptisée AlphaAI, pariant que l'IA deviendra un moteur important de la performance des investissements dans l'ensemble de ses activités sur les marchés publics et privés.

Lou D'Ambrosio dirigera AlphaAI en tant que président de l'Intelligence Artificielle pour la gestion d'actifs, selon une note interne consultée par Reuters.

"Nous pensons que l'IA est en train de transformer les secteurs d'activité et qu'elle agit comme un multiplicateur de force dans notre manière d'investir", a déclaré Marc Nachmann, responsable mondial de la branche de gestion d'actifs et de patrimoine de Goldman, dans cette note.

M. D'Ambrosio a dirigé le "Value Accelerator", qu'il a fondé en 2018, préside le Conseil de direction de l'investissement en IA de la société et a précédemment occupé le poste de directeur général de sociétés tant privées que cotées en Bourse.

"Nous nous attendons à ce que l'IA entraîne une plus grande dispersion au sein des secteurs, et pas seulement entre eux, ce qui ne se reflète pas nécessairement dans les cours", a déclaré M. D'Ambrosio à Reuters dans un e-mail.

"AlphaAI a été conçu pour identifier cette dispersion, en s'appuyant sur ce que nous observons dans l'ensemble de nos activités sur les marchés publics et privés, ainsi que sur ce que nous apprenons au sein des sociétés de notre portefeuille — où nous disposons déjà de plus de 100 cas d'utilisation de l'IA à grande échelle", a-t-il ajouté.

Darius Adamczyk, qui a codirigé le "Value Accelerator" — un programme aidant les sociétés de notre portefeuille à se développer et à créer de la valeur grâce au réseau GS.N de Goldman Sachs —, prendra la direction mondiale de cette activité, précise la note de service.

"En neuf ans, nous avons intégré plus de 100 cadres opérationnels directement dans notre processus d'investissement, et notre mission consiste désormais à continuer à renforcer les processus, les talents et la rigueur d'exécution, tout en nous associant à des équipes de direction solides pour stimuler la croissance, accroître les marges et bâtir des entreprises d'exception", a déclaré M. Adamczyk. Les fonds cotés en bourse (ETF) axés sur l’IA se multiplient , même si l’on ignore encore quelles entreprises sortiront gagnantes à long terme de la dernière révolution technologique.

Les fonds et ETF domiciliés aux États-Unis qui investissent dans le thème de l’IA gèrent au total 40,5 milliards de dollars, selon les données de Morningstar.

Le Defiance Quantum ETF, qui gère 4,88 milliards de dollars et se concentre sur l’informatique quantique, l’apprentissage automatique et les technologies habilitantes, figure parmi les plus grands fonds.