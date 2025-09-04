La branche de capital-risque de Nvidia investit dans Quantinuum de Honeywell, selon Bloomberg News

La branche de capital-risque de Nvidia NVDA.O investit dans Quantinuum, la société d'informatique quantique de Honeywell HON.O , à une valorisation de 10 milliards de dollars, a rapporté Bloomberg News jeudi, citant des personnes familières avec le sujet.