La Bourse du Texas décroche ses premières cotations primaires dans le cadre de sa stratégie visant à se tailler une part de marché

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des noms des ETF au paragraphe 5)

La Bourse du Texas (TXSE) a enregistré mardi ses premières cotations principales, marquant ainsi une nouvelle étape importante dans la volonté de cette bourse émergente de rivaliser avec les poids lourds de New York.

La société de services financiers Texas Capital Bancshares

TCBI.O a déclaré que deux de ses fonds négociés en bourse (ETF) feraient de la TXSE leur lieu de cotation principal à compter du 16 septembre, sous réserve des autorisations réglementaires. Ces fonds sont actuellement cotés sur le NYSE Arca, qui fait partie du groupe de la Bourse de New York.

Cette décision constitue un premier test de l’ambition de la TXSE de créer un nouveau pôle pour les entreprises et les produits d’investissement en dehors des centres traditionnels de New York.

Si la bourse a déjà attiré des cotations secondaires de plusieurs entreprises, une cotation principale en ferait la principale place de cotation de ces ETF, lui conférant ainsi un rôle plus important dans leur activité de transactions.

Les symboles boursiers et les stratégies d’investissement des fonds — Texas Capital Texas Equity Index ETF et Texas Capital Texas Oil Index ETF — resteront inchangés, a précisé Texas Capital.

La TXSE bénéficie du soutien d’investisseurs , notamment BlackRock BLK.N , Citadel Securities et Charles Schwab SCHW.N .

Elle a démarré ses activités de transactions à part entière en juillet et a indiqué qu’elle prévoyait de commencer à accepter des introductions en bourse l’année prochaine.