La Bourse de Singapour va introduire des certificats de dépôt SpaceX et Grab

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions supplémentaires à partir du paragraphe 2)

La Bourse de Singapour SGXL.SI a annoncé mardi qu'elle allait introduire des certificats de dépôt pour SpaceX d'Elon Musk SPCX.O , la société de VTC Grab GRAB.O et le conglomérat technologique Sea SE.N .

L'opérateur boursier de Singapour a précisé que la négociation de ces certificats de dépôt débutera mercredi, permettant ainsi aux investisseurs de négocier les titres de ces sociétés en dollars singapouriens pendant les heures d'ouverture du marché local.

Ces trois nouvelles inscriptions portent à 38 le nombre de certificats de dépôt proposés par la SGX, provenant de Thaïlande, d’Indonésie, de Hong Kong et des États-Unis, précise le communiqué.

La SGX a déclaré que ce lancement permettrait aux investisseurs particuliers d’accéder à ces actions, les certificats de dépôt offrant un moyen simplifié et pratique d’investir dans la devise locale.

L’introduction des certificats de dépôt de SpaceX fait suite à son introduction en bourse phare, allant des fusées à l’IA, le mois dernier , la plus importante jamais réalisée.

Grab et Sea, bien que cotées aux États-Unis, ont toutes deux leur siège social à Singapour.

"En réduisant au minimum les difficultés traditionnelles telles que les frictions liées au change et les complexités des marchés étrangers, les investisseurs peuvent facilement constituer un portefeuille diversifié à l’échelle mondiale en SGD dans un environnement de transactions familier", a déclaré Bernice Tan, responsable du marché des valeurs mobilières et des certificats de dépôt à la SGX.