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La Bourse de Singapour va introduire des certificats de dépôt de SpaceX, Grab et Sea
information fournie par Reuters 21/07/2026 à 11:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Bourse de Singapour ( SGXL.SI ) a annoncé mardi qu'elle allait introduire des certificats de dépôt pour SpaceX d'Elon Musk SPCX.O , la société de VTC Grab

GRAB.O et le conglomérat technologique Sea SE.N .

L'opérateur boursier a précisé que la cotation de ces certificats de dépôt débutera mercredi.

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