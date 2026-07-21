La Bourse de Singapour va introduire des certificats de dépôt de SpaceX, Grab et Sea

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La Bourse de Singapour ( SGXL.SI ) a annoncé mardi qu'elle allait introduire des certificats de dépôt pour SpaceX d'Elon Musk SPCX.O , la société de VTC Grab
GRAB.O et le conglomérat technologique Sea SE.N .
L'opérateur boursier a précisé que la cotation de ces certificats de dépôt débutera mercredi.
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