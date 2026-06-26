La Bourse de Paris termine la semaine en légère baisse, sauvée par ses valeurs traditionnelles

Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

La Bourse de Paris a terminé la semaine en légère baisse, prise dans la défiance mondiale autour de la tech que compensent à peine la baisse du pétrole.

L'indice CAC 40 a reculé de 46,74 points (-0,55%) à 3.834,87 points. La veille, le panier des 40 grandes valeurs françaises avait pris 0,55% à 8.431,61 points, en hausse de 46,12 points.

Sur l'ensemble de la semaine, l'indice parisien de référence a reculé, passant de 8.418 points lundi à 8.384,87 points.

La semaine a été marquée par le retour des prix du pétrole à leur niveau d'avant le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient le 28 février et la volatilité des valeurs liées aux nouvelles technologies et à l'intelligence artificielle.

Apple a semé le doute dans les esprits des investisseurs en annonçant une hausse du prix de ses ordinateurs Mac, invoquant l'envolée du coût des puces mémoire provoquée par l'essor de l'IA.

"Pour la première fois, Apple répercute sur ses clients l'augmentation du coût des semi-conducteurs", décrypte à Francfort Andreas Peskow, de CMC Markets. "Mais si les consommateurs refusent à leur tour ces hausses de prix, c'est toute la chaîne qui risque d'être affectée".

Dans ce contexte, le fabricant de semi-conducteurs et puces STMicrolectronics a enregistré le plus fort mouvement de baisse du jour au sein de l'indice CAC 40 (-3,81% à 62,58 euros).

En six mois, la valeur du titre de la société franco-italienne a cependant été multiplié par pratiquement trois, passant de 22,60 à 62,58 euros.

Vendredi, la Bourse de Paris a limité les frais grâce à ses valeurs traditionnelles comme Danone (+3,06% à 72,12 euros), Dassault Systèmes (+1,93% à 17,93 euros) et Sanofi (+1,78% à 75,07 euros).

Le groupe hôtelier Accor, dont l'analyste Jefferies a rétrogradé la note vendredi, a reculé de 2,79% à 50,18 euros.

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